Рада приняла новые правила торговли автомобилями

По информации нардепа Ярослава Железняка депутаты приняли в целом законопроект №9083 который предусматривает совершенствование порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД.

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Документ предлагает предоставить возможность субъектам хозяйствования, которые занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспорта выкупать и реализовывать транспортные средства, как товар, без постановки их на учет в СЦ МВД и ТЦК.

Поддержали такую инициативу 270 нардепов. Теперь документ должен быть подписан президентом то официально опубликован. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кабинету министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу предстоит привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом.