За словами Land Rover, дві окремі проблеми можуть призвести до підкапотного спалаху.

Land Rover відкликає Range Rover і Range Rover Sport, а також Range Rover V8 2023 року, щоб вирішити дві проблеми, які можуть призвести до підкапотних пожеж.

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Перше (і більш масштабне) з двох відкликань охоплює гібридні варіанти Range Rover і Range Rover Sport 2018-2022 років. Друге відкликання охоплює лише один автомобіль — єдиний Range Rover — який, очевидно, покинув завод без важливої прокладки для зливу масла турбонаддува.

Питання PHEV 2018-2022 є, безумовно, більш актуальним. У Land Rover кажуть, що 2300 екземплярів могли поставлятися з водяними насосами, приводні паси яких можуть бути пошкоджені, що призведе до потенційної поломки шківа насоса. Незалежно від того, чи призведе це до негайного катастрофічного виходу з ладу насоса чи просто до втрати циркуляції охолоджуючої рідини, перегрів, що виник, може призвести до додаткових проблем, аж до повного загоряння.

«Було виявлено проблему для 4-циліндрових бензинових двигунів PHEV Jaguar Land Rover, коли ремінь приводу водяного насоса може бути пошкоджений, що призведе до від’єднання або руйнування. Якщо привід водяного насоса втрачається, це призводить до втрати потоку охолоджуючої рідини в двигуні. Відсутність потоку охолоджуючої рідини може призвести до швидкого перегріву двигуна, що згодом призведе до розриву пластикового коліна, встановленого на двигуні, у контурі охолодження», — йдеться в повідомленні про дефект Land Rover.

«Якщо коліно охолоджуючої рідини розірвано, це призводить до витоку охолоджуючої рідини на тепловий екран турбокомпресора, що може призвести до пожежі в моторному відсіку, яка може поширитися на весь автомобіль», - вважають у компанії.

Проблема, яка вирішується на Range Rover 2023 року, пов’язана із змащенням, а не охолодженням, але результат може бути тим самим, якщо проблему не вирішити.

«Було виявлено проблему з одним 4,4-літровим V8-циліндровим бензиновим двигуном, встановленим на автомобілі Land Rover Range Rover, де прокладка була неправильно встановлена або відсутня в зливній трубі турбіни», — йдеться в повідомленні про дефект Land Rover. «Неправильно встановлена або відсутня прокладка з труби зливного масла турбіни може призвести до витоку масла. Витік масла може потрапити на випускний колектор, що може призвести до пожежі в моторному відсіку».

Сповіщення про обидві проблеми мають бути розповсюджені серед клієнтів, починаючи з квітня.