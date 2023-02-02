В мережі TikTok опубліковано відео про зміни в екстер’єрі та інтер’єрі оновленого позашляховика. Вибір мережі для прем'єри був викликаний тим, що до цього бренд Range Rover зібрав понад 5,2 млрд переглядів.

Серед оновлень Range Rover Velar 2023: дизайн у стилі мінімалізм, можливість замовити екологічну оббивку без шкіри, система очищення повітря та електрифікована лінійка двигунів.

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Замовити Range Rover Velar 2023 у всіх версіях можна вже зараз в офіційних дилерських центрах Land Rover в Україні, вартість буде повідомлена пізніше

Головні зміни у оновленому Velar

Нова решітка радіатора гармонійно поєднується із характерним «плаваючим дахом», безперервною поясною лінією кузова та дверними ручками врівень з його поверхнею. Надтонкі піксельні світлодіодні фари забезпечують покращену видимість, а також нагадують дорогоцінний виріб.

Екстер’єр авто доповнений новою нижньою частиною заднього бампера із темними акцентами.

Інтер’єр також змінився: новий дизайн сидінь і матеріали, також доступний без використання шкіри. Міцність новаторського текстилю довели 60 000 циклів випробувань на стирання – це еквівалентно 10 рокам експлуатації авто і салону зокрема.

Сучасні технології втілені у різних аспектах, серед головних – оновлена система мультимедіа Pivi Pro (наступного покоління) та єдиний левітуючий 11,4-дюймовий вигнутий сенсорний екран, інтегрований у центральну консоль.

Комфорт пасажирів – одна з головних вимог сучасного світу, тому оновлений Velar отримав прогресивну систему активного шумопоглинання. Так він став одним з найбільш тихих позашляховиків у своєму класі.

Електричний гібрид Velar відтепер потужніший і більш оптимізований. Зі збільшеним запасом ходу та оновленим акумуляторним блоком, він долає до 64 км на одному заряді. Інноваційні бензинові та дизельні двигуни також доступні.

Оновлений Range Rover Velar представлений у версіях Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE та Autobiography.