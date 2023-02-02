В сети TikTok опубликовано видео об изменениях в экстерьере и интерьере обновленного внедорожника. Выбор сети для премьеры был вызван тем, что ранее бренд Range Rover собрал более 5,2 млрд просмотров.

Среди обновлений Range Rover Velar 2023: дизайн в стиле минимализм, возможность заказать экологичную обивку без кожи, систему очистки воздуха и электрифицированную линейку двигателей.

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Range Rover Velar 2023 во всех версиях можно уже сейчас в официальных дилерских центрах Land Rover в Украине, стоимость будет сообщена позже.

Главные изменения в обновленном Velar

Новая решетка радиатора гармонично сочетается с характерной «плавающей крышей», непрерывной поясной линией кузова и дверными ручками вровень с его поверхностью. Сверхтонкие пиксельные светодиодные фары обеспечивают улучшенную видимость, а также напоминают драгоценное изделие.

Экстерьер автомобиля дополнен новой нижней частью заднего бампера с темными акцентами.

Интерьер также изменился: новый дизайн сидений и материалы также доступен без использования кожи. Прочность новаторского текстиля доказали 60 000 циклов испытаний на стирание – это эквивалентно 10 годам эксплуатации автомобиля и салона в частности.

Современные технологии воплощены в различных аспектах, среди главных – обновленная система мультимедиа Pivi Pro (следующего поколения) и единственный левитирующий 11,4-дюймовый изогнутый сенсорный экран, интегрированный в центральную консоль.

Комфорт пассажиров – одно из главных требований современного мира, поэтому обновленный Velar получил прогрессивную систему активного шумопоглощения. Так он стал одним из самых тихих внедорожников в собственном классе.

Электрический гибрид Velar теперь более мощный и более оптимизированный. С увеличенным запасом хода и обновленным аккумулятором он преодолевает до 64 км на одном заряде. Инновационные бензиновые и дизельные двигатели также доступны.

Обновленный Range Rover Velar представлен в версиях Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE и Autobiography.