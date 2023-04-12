По словам Land Rover, две отдельные проблемы могут привести к подкапотной вспышке.

Land Rover отзывает Range Rover и Range Rover Sport, а также Range Rover V8 2023 года, чтобы решить две проблемы, которые могут привести к подкапотным пожарам.

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Первый (и более масштабный) из двух отзывов охватывает гибридные варианты Range Rover и Range Rover Sport 2018-2022 годов. Второй отзыв охватывает только один автомобиль – единственный Range Rover – который, очевидно, покинул завод без важной прокладки для слива масла турбонаддува.

Вопрос PHEV 2018-2022, безусловно, более актуален. В Land Rover говорят, что 2300 экземпляров могли поставляться с водяными насосами, приводные ремни которых могут быть повреждены, что приведет к потенциальной поломке шкива насоса. Независимо от того, приведет ли это к немедленному катастрофическому выходу из строя насоса или просто к потере циркуляции охлаждающей жидкости, возникший перегрев может привести к дополнительным проблемам, вплоть до полного возгорания.

«Была обнаружена проблема для 4-цилиндровых бензиновых двигателей PHEV Jaguar Land Rover, когда ремень привода водяного насоса может быть поврежден, что приведет к отсоединению или разрушению. Если привод водяного насоса теряется, это приводит к потере потока охлаждающей жидкости в двигателе. Отсутствие потока охлаждающей жидкости может привести к быстрому перегреву двигателя, что приведет к разрыву пластикового колена, установленного на двигателе, в контуре охлаждения», — говорится в сообщении о дефекте Land Rover.

"Если колено охлаждающей жидкости разорвано, это приводит к утечке охлаждающей жидкости на тепловой экран турбокомпрессора, что может привести к пожару в моторном отсеке, который может распространиться на весь автомобиль", - считают в компании.

Проблема, решаемая на Range Rover 2023 года, связана со смазкой, а не охлаждением, но результат может быть прежним, если проблему не решить.

"Была обнаружена проблема с одним 4,4-литровым V8-цилиндровым бензиновым двигателем, установленным на автомобиле Land Rover Range Rover, где прокладка была неправильно установлена или отсутствует в сливной трубе турбины", - говорится в сообщении о дефекте Land Rover. «Неправильно установленная или отсутствующая прокладка из трубы сливного масла турбины может привести к утечке масла. Утечка масла может попасть на выпускной коллектор, что может привести к пожару в моторном отсеке».

Уведомления об обеих проблемах должны быть распространены среди клиентов, начиная с апреля.