Вісім з десяти автомобілів, викрадених у Німеччині за минулий рік – позашляховики та кросовери. На кожну 1000 викрадених машин 15,5 припадає на розкішну модель від британського автовиробника.

Німецька страхова асоціація (GDV) оприлюднила статистику угонів, в якій Range Rover Velar займає перше місце за попитом у зловмисників. За кожен страховикам довелось виплатити відшкодування в середньому у 52 158 євро. При цьому вартість нового Velar у німецьких дилерів стартує з 59 315 євро.

Дізнайтесь також: Прострочені "євробляхи" масово конфісковують

Крім елегантного Velar, злодії також вподобали BMW X6 (9 машин на кожну 1000), за які страхові компанії виплачували в середньому 45 408 євро компенсації постраждалим власникам. На третьому місці, несподівано, опинився спортивний седан Kia Stinger (6,7 авто на 1000) з середнім розміром компенсації у 31 738 євро.

На четвертому місці опинився флагманський Range Rover (5,9/1000), який виявився найдорожчим у групі із середнім показником розміру компенсації у 60 067 євро. Lexus NX (4,4/1000) і Toyota Land Cruiser (4,3/1000) йдуть на п’ятому і шостому місцях з виплатами у 28 718 євро та 38 794 євро, відповідно. Найдешевшим транспортним засобом у топ-10 викрадачів є Toyota Prius (3,9/1000), який займає сьому позицію списку, з середньою компенсацією у 19 770 євро.

Першим спортивним автомобілем є Porsche 911 (3,5/1000) на восьмому місці з розміром компенсації в середньому 52 794 євро. За ним слідує Ford Edge (3,4/1000), а десяте місце розділили дві моделі: BMW X5 та Hyundai Santa Fe, на які припадає 3,4 авто з кожної тисячі.

З точки зору марок, Land Rover опинився на першому місці з коефіцієнтом 1,9 на 1000. Далі, з великим відривом, слідує Porsche (1,0/1000), за ним – Mazda (0,7/1000), Mitsubishi (0,5/1000) і Toyota/Lexus (0,5), які формують п’ятірку.

Страхові компанії відмічають зменшення крадіжок автомобілів під час локдаунів – у 2020 році GDV зафіксувала 10 697 угонів у Німеччині, тоді як у 2019 році їх було 14 229. Найбільше випадків було зареєстровано в Берліні – 2276 застрахованих транспортних засобів.