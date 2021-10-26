Восемь из десяти автомобилей, угнанных в Германии за прошлый год – внедорожники и кроссоверы. На каждую 1000 угнанных машин 15,5 приходится на роскошную модель от британского автопроизводителя.

Немецкая страховая ассоциация (GDV) обнародовала статистику угонов, в которой Range Rover Velar занимает первое место по спросу у злоумышленников. За каждый страховщикам пришлось выплатить возмещение в среднем в 52 158 евро. При этом стоимость нового Velar у немецких дилеров стартует с 59 315 евро.

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Кроме элегантного Velar, воры также облюбовали BMW X6 (9 машин на каждую 1000), за которые страховые компании выплачивали в среднем 45 408 евро компенсации пострадавшим владельцам. На третьем месте неожиданно оказался спортивный седан Kia Stinger (6,7 авто на 1000) со средним размером компенсации в 31 738 евро.

На четвертом месте оказался флагманский Range Rover (5,9/1000), который оказался самым дорогим в группе со средним показателем размера компенсации в 60 067 евро. Lexus NX (4,4/1000) и Toyota Land Cruiser (4,3/1000) идут на пятом и шестом местах с выплатами в 28 718 евро и 38 794 евро, соответственно. Самым дешевым транспортным средством в топ-10 угонщиков является Toyota Prius (3,9/1000), который занимает седьмую позицию списка, со средней компенсацией в 19 770 евро.

Первым спортивным автомобилем является Porsche 911 (3,5/1000) на восьмом месте с размером компенсации в среднем 52 794 евро. За ним следует Ford Edge (3,4/1000), а десятое место разделили две модели: BMW X5 и Hyundai Santa Fe, на которые приходится 3,4 авто из каждой тысячи.

С точки зрения марок, Land Rover оказался на первом месте с коэффициентом 1,9 на 1000. Далее, с большим отрывом, следуют Porsche (1,0/1000), за ним – Mazda (0,7/1000), Mitsubishi (0,5/1000) и Toyota/Lexus (0,5), которые формируют пятерку.

Страховые компании отмечают уменьшение краж автомобилей во время локдаунів – в 2020 году GDV зафиксировала 10 697 угонов в Германии, тогда как в 2019 году их было 14 229. Больше всего случаев было зарегистрировано в Берлине – 2276 застрахованных транспортных средств.