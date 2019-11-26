Фактично, Bloodhound LSR – це реактичний літак для наземного пересування, створений для встановлення швидкісних рекордів. І 1000 км/год для нього – не межа.

Аби розвинути таку шалену швидкість, Bloodhound LSR знадобилось усього 50 секунд!

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Команда проекту Bloodhound LSR готується до встановлення нового рекорду. Відбутись ця подія має за рік чи півтора, а поки що машину тестують в полегшеному бойовому режимі приблизно на половині можливостей. Мета проекту – переступити швидкісний поріг у 1000 миль на годину, тобто 1600 км/год.

Навіть у розрідженій атмосфері над Землею далеко не кожен літак здатен розвинути подібну швидкість. На поверхі планети законів фізики, що протидіють рухомому об’єкту значно більше, тож завдання, поставлене Bloodhound LSR перед собою – надскладне.

Поки що кращим проміжним досягненням команди став розгін до 1010 км/год у південноафриканській соляній пустелі Хакскенпан.



Після всебічного аналізу данних, отриманих в ході останніх випробувань, ракетомобіль почнуть готувати до побиття нинішнього рекорду швидкості, який зафіксований на позначці у 1230 км/год ще десять років тому.

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