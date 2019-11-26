Фактически, Bloodhound LSR - это реактивный самолет для наземного передвижения, созданный для установления скоростных рекордов. И 1000 км/ч для него не предел.

Чтобы развить такую бешеную скорость, Bloodhound LSR понадобилось всего 50 секунд!

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Команда проекта Bloodhound LSR готовится к установлению нового рекорда. Состояться это событие должно за год или полтора, а пока что машину тестируют в облегченном боевом режиме примерно на половине возможностей. Цель проекта – перешагнуть скоростной порог в 1000 миль в час, то есть 1600 км/час.

Даже в разреженной атмосфере над Землей далеко не каждый самолет способен развить подобную скорость. На поверхности планеты законов физики, противодействующих движущемуся объекту значительно больше, поэтому задача, поставленная Bloodhound LSR перед собой – сверхсложная.

Пока что лучшим промежуточным достижением команды стал разгон до 1010 км/ч в южноафриканской соляной пустыне Хакскенпан.

После всестороннего анализа данных, полученных в ходе последних испытаний, ракетомобиль начнут готовить к побитию нынешнего рекорда скорости, который зафиксирован на отметке в 1230 км/ч еще десять лет назад.

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