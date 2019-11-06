Минулого місяця українці зареєстрували 27 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Це максимальний результат, за винятком перших трьох місяців року, коли за пільговими ставками активно легалізувалися “євробляхи”. У порівнянні з торішнім жовтнем реєстрації імпортованого легкового секонд-хенду збільшилися в 2,3 раза.

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Найбільше серед цих машин було автомобілів марки Volkswagen. Протягом жовтня українську прописку отримали відразу 4,4 тис. старих фольксвагенів. Другою за популярністю була чеська Skoda, в активі якої 2,4 тис. українських реєстраційних номерів. На третьому місці Ford – 2,3 тис. автомобілів цієї марки в жовтні поміняли своїх іноземних власників на українських.

Також до ТОП-5 брендів ввезених легкових автомобілів з пробігом потрапили: Renault – 2,2 тис. шт. і Opel – 1,8 тис. шт. Всього з січня по жовтень в Україні було зареєстровано 349 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що більше ніж в 4 рази вище за показник річної давності.

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