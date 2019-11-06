В прошлом месяце украинцы зарегистрировали 27 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа.

Это максимальный результат, за исключением первых трех месяцев года, когда по льготным ставкам активно легализировались "евробляхи". По сравнению с прошлогодним октябрем регистрации импортируемого легкового секонд-хенда увеличились в 2,3 раза.

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Больше всего среди этих машин было автомобилей марки Volkswagen. В течение октября украинскую прописку получили сразу 4,4 тыс. старых фольксвагенов. Второй по популярности была чешская Skoda, в активе которой 2,4 тыс. украинских регистрационных номеров. На третьем месте Ford – 2,3 тыс. автомобилей этой марки в октябре поменяли своих иностранных владельцев на украинцев.

Также в ТОП-5 брендов ввозимых легковых автомобилей с пробегом попали: Renault – 2,2 тыс. шт. и Opel – 1,8 тыс. шт. Всего с января по октябрь в Украине было зарегистрировано 349 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа, что больше чем в 4 раза показателя годичной давности.

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