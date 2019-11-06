Отнесение б/у автомобилей к списку подакцизных товаров возмущает многих украинцев. "Благодаря" акцизу стоимость растаможивания авто достигает 250-650% от его цены. По мнению нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева такая ситуация требует решения.

Согласно официальным данным ГФС, растаможка б/у авто стоит украинцам 250-650% от их стоимости. Например за Audi A4 1996 года выпуска с таможенной стоимостью 6 500 гривен, гражданин был вынужден заплатить 42 200 гривен (почти 650% от таможенной стоимости) в пользу государства.

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Данные о подобной растаможке сейчас в открытом доступе – "Новая таможня" во главе с Максимом Нефедовым запустила "таможенный калькулятор" – на официальном сайте таможни теперь можно рассчитать стоимость растаможки авто, введя его данные.

Однако такие условия растаможки вскоре могут быть изменены. "Хочу успокоить общество и сообщить, что председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов относится к исполнительной ветви власти, а мы с Вами, народ и представители народа народные депутаты – являемся законодательной ветвью власти, которая создает правила, по которым работает исполнительная ветвь власти. Исполнительная власть, в частности Нефедов, может отвечать только за те законы, которые уже действуют, и делать соответствующие "калькуляторы", касающиеся условий растаможивания, которые действуют сегодня. Но народ через своих представителей, народных депутатов, мы с Вами, можем изменять законы и любые "калькуляторы", – пишет нардеп Алексей Ковалев.

"Официально сообщаю, что мы, народные депутаты от партии "Слуга народа", вместе с представителями правительства собрали пожелания от людей относительно новых правил растаможивания, проанализировали, что из пожеланий народа можем воплотить в ближайшее время, и оформили это в законопроектах 2342 и 2345, содержащих следующие пункты:

Отмена акциза для каждого украинца состоится с конца 2020 года (согласно требованиям Бюджетного кодекса Украины на 2020 год) Полное решение вопроса еврономеров произойдет к середине 2020 года. С конца 2020 года, когда для каждого украинца будет отменен акциз при растаможивании, также будут отменены ограничения по растаможиванию грузовиков, бусов и других категорий транспорта, которые сейчас запрещено растаможивать. Авто на еврономерах возможно будет растаможить без коэффициента возраста в формуле акциза. Растаможить автомобили на еврономерах можно будет из любой страны мира, любого года производства, которые заехали в режиме транзита или временного ввоза, начиная с 2015 года. Растаможить авто на еврономерах возможно будет только те, которые завезены до момента вступления в силу закона. Штрафов за растаможку еврономеров не будет при условии уплаты "добровольного" взноса 8500 грн; если штраф уже оплачен, "добровольный" взнос не нужен.

Официально сообщаю что я, Ковалев Алексей, вместе со своими коллегами народными депутатами из партии “Слуга народа” и чиновниками, с поддержкой народа сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее законопроекты 2342 и 2345 стали законами", – отметил народный избранник.

Стоит отметить, что некоторые эксперты уже нашли в этих законопроектах коррупционную составляющую. Генеральный директор Всеукраинской Асоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что привязываться к таможенной стоимости подержанного авто не стоит, потому что это дает таможне возможность занижения или завышения стоимости авто при растаможке. "Я его 100% поддержу, если автор дополнит законопроект предложениями также отменить пошлину, НДС при импорте и заменить отмененные налоги единым налогом при импорте (например, 1 евро – с 1 куб см объема двигателя), как в Грузии", – пишет Олег Назаренко на своей странице в FB.

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Здесь следует напомнить, что Олег Назаренко защищает, прежде всего, интересы официальных продавцов новых автомобилей. А сейчас растаможка новых авто стоит около 35% от их стоимости.