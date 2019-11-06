Віднесення вживаних автомобілів до списку підакцизних товарів обурює багатьох українців. "Завдяки" акцизу вартість розмитнення авто сягає 250-650% від його ціни. На думку нардепа від Слуги Народу Олексія Ковальова така ситуація потребує вирішення.

За офіційними даними ДФС розмитнення вживаних авто коштує українцям 250-650% від іх вартості. Наприклад за Audi A4 1996 року випуску з митною вартістю 6 500 гривень, громадянин був змушений заплатити 42 200 гривень (майже 650% від митної вартості) на користь держави.

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Данні про подібні розмитнення зараз є у відкритому доступі – Нова Митниця на чолі з Максимом Нефьодовим запустила "митний калькулятор" - на офіційному сайті митниці тепер можна розрахувати вартість розмитнення авто ввівши його данні.

Проте такі умови розмитнення незабаром може бути змінено. "Хочу заспокоїти громаду та повідомити, що Голова Державної митної служби Максим Нефьодов, це належить до виконавчої гілки Влади, а ми з Вами, народ та представники народу Народні Депутати – є законодавчою гілкою Влади, яка створює правила, по яким працює виконавча гілка Влади. Виконавча Влада, зокрема Нефьодов, може відповідати тільки за ті закони, що вже діють, і робити відповідні "калькулятори", що стосуються умов розмитнення, які діють сьогодні. Але народ, через своїх представників, Народних Депутатів, ми з Вами, можуть змінювати закони та будь-які "калькулятори"", пише нардеп Олексій Ковальов.

"Офіційно повідомляю, що ми, народні депутати від партії Слуга Народу, разом з представниками Уряду зібрали побажання від людей щодо нових правил розмитнення, проаналізували, що з побажань народу можемо втілити найближчим часом, та оформили це в законопроектах 2342 та 2345, що містять наступні пункти:

1Відміна акцизу для кожного українця відбудеться з кінця 2020 р. (згідно вимог Бюджетного кодексу України на 2020 р.) Повне вирішення питання єврономерів відбудеться до середини 2020 року. З кінця 2020 р., коли для кожного українця буде відмінено акциз при розмитненні, також будуть скасовані обмеження, щодо розмитнення вантажівок, бусів та інших категорій транспорту, що зараз заборонено розмитнювати. Авто на єврономерах можливо буде розмитнити без коефіцієнту віку в формулі акцизу. Розмитнити автомобілі на євро номерах можна буде з будь-якої країни світу, будь-якого року виробництва, що заїхали в режимі транзит чи тимчасове ввезення починаючи з 2015 року. Розмитнити авто на єврономерах можливо буде тільки ті, що завезені до моменту вступу в дію закону. Штрафів за розмитнення єврономерів не буде за умови сплати "добровільного" внеску 8500 грн., якщо штраф вже сплачено, "добровільний" внесок не потрібен.

Офіційно повідомляю що я, Ковальов Олексій, разом зі своїми колегами Народними Депутатами з партії Слуга Народу, та урядовцями, з підтримкою народу, зробимо все залежне, щоб якомога швидше законопроекти 2342 та 2345 стали законами", зазначив народний обранець.

Варто зазначити, що деякі експерти вже знайшли в цих законопроектах корупційну складову. Генеральний директор в Всеукраїнської Асоціаціії автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що прив’язуватись до митної вартості вживаного авто не варто, бо це дає митниці можливість заниження або завищення вартості авто при розмитненні. "Я його 100% підтримаю, якщо автор доповнить законопроект пропозиціями також скасувати мито, ПДВ при імпорті і замінити скасовані податки єдиним податком при імпорті (наприклад, 1 євро-з 1 куб см об'єму двигуна), як у Грузії", – пише Олег Назаренко на своїй сторінці у FB.

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Тут слід нагадати, що Олег Назаренко захищає, перш за все, інтереси офіційних продавців нових автомобілів. А зараз розмитнення нових авто коштує близько 35% від їх вартості.