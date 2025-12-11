Реєстрація електромобілів в Україні стала проблематичною

У сервісних центрах МВС зафіксовано дефіцит зелених державних номерних знаків, які видаються власникам електромобілів, пише Аutoconsulting.com.ua.

Причина полягає у значному зростанні попиту на електрокари: до завершення податкових пільг 1 січня 2026 року українські автобізнесмени масово купують електромобілі, намагаючись встигнути скористатися звільненням від ПДВ. За даними учасників ринку, у грудні попит став рекордним, а сервісні центри отримали найбільший потік клієнтів за останні два роки.

За інформацією МВС, виробництво та закупівля номерних знаків планується заздалегідь і ґрунтується на прогнозованих обсягах. Значних запасів не формують, а поточний рівень попиту виявився вищим за всі попередні оцінки. Для коригування замовлень потрібен час, тому дефіцит зелених номерів збережеться щонайменше кілька тижнів.

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів та дилерів звернулася до МВС із пропозицією тимчасово дозволити видачу електромобілям стандартних чорно-білих номерів за бажанням власника. Такий крок може розвантажити сервісні центри та зменшити черги, поки постачання зелених номерних знаків не буде відновлено.

Різке зростання продажів електромобілів було помітне вже в листопаді, коли частка електрокарів у структурі первинного ринку досягла 40 відсотків. У грудні цей показник продовжив зростати, а дилерські центри повідомили про фактичне вичерпання складів: покупці масово викуповують доступні автомобілі, намагаючись встигнути до завершення нульового ПДВ на імпорт.