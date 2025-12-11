Регистрация электромобилей в Украине стала проблематичной

В сервисных центрах МВД зафиксирован дефицит зеленых государственных номерных знаков, которые выдаются владельцам электромобилей, пишет Аutoconsulting.com.ua.

Читайте также: Какие новые электромобили покупали украинцы в ноябре 2025 года: неожиданные лидеры

Почему произошла проблема

Причина заключается в значительном росте спроса на электрокары: до завершения налоговых льгот 1 января 2026 года украинские автобизнесмены массово покупают электромобили, пытаясь успеть воспользоваться освобождением от НДС. По данным участников рынка, в декабре спрос стал рекордным, а сервисные центры получили наибольший поток клиентов за последние два года.

По информации МВД, производство и закупка номерных знаков планируется заранее и основывается на прогнозируемых объемах. Значительных запасов не формируют, а текущий уровень спроса оказался выше всех предыдущих оценок. Для корректировки заказов нужно время, поэтому дефицит зеленых номеров сохранится как минимум несколько недель.

Что предлагают сделать

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров обратилась в МВД с предложением временно разрешить выдачу электромобилям стандартных черно-белых номеров по желанию владельца. Такой шаг может разгрузить сервисные центры и уменьшить очереди, пока поставки зеленых номерных знаков не будут восстановлены.

Резкий рост продаж электромобилей был заметен уже в ноябре, когда доля электрокаров в структуре первичного рынка достигла 40 процентов. В декабре этот показатель продолжил расти, а дилерские центры сообщили о фактическом исчерпании складов: покупатели массово выкупают доступные автомобили, пытаясь успеть до завершения нулевого НДС на импорт.