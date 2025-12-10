Какие новые электромобили покупали украинцы в ноябре 2025 года: неожиданные лидеры

Первые данные о регистрациях, на которые ссылается Институт исследований авторынка, показывают: рынок вошел в финальную фазу перед возвратом НДС и реагирует максимально активно.

Кстати сколько электромобилей купили в ноябре

Начало электрошаленства

Ничего удивительного, что ноябрь стал рекордным. Возврат НДС с 1 января буквально подтолкнул покупателей к салонам и к независимым трейдерам. По сравнению с октябрем продажи новых электромобилей выросли почти на треть. А если сверить цифры с прошлым годом - темп выглядит вообще космическим: плюс 252%.

Это не просто рыночный всплеск. Это изменение поведения автовладельцев, которые массово решили успеть приобрести электрокар до подорожания.

Китайская география украинских продаж

Только смотришь на VIN-коды этих трех тысяч авто, видишь четкую тенденцию: новый электромобиль в Украине сегодня - это почти гарантированно автомобиль китайского происхождения. Доля достигает 96%. И даже те модели, которые формально принадлежат европейским или японским брендам, например Volkswagen или Honda, родом из китайских заводов.

Фактически рынок стал продолжением китайского автопрома, и пока альтернативы нет.

Бренды: когда один игрок сильнее всех

BYD доминирует так, как это уже давно не удавалось ни одному бренду. Почти половина всех новых электрокаров принадлежит именно ему. На второй позиции - Volkswagen, но нужно честно сказать: держится он там только благодаря китайской линейке ID, поставляемой не из Европы.

Премиальный Zeekr тем временем уверенно выстраивает собственную нишу. Ему удалось обойти Honda, которая традиционно считалась одним из надежных азиатских лидеров. На горизонте уже выныривают Xiaomi и Denza - еще вчера новички, а сегодня они уже в топе.

Другая тенденция: классический европейский премиум из трио Audi–Mercedes–BMW движется назад. В мире электрокаров битву за массового покупателя они отдали Востоку.

Модели: новые лица на вершине

В модельном рейтинге тоже все изменилось. Лидером стал BYD Leopard 3 - компактный кроссовер, который только появился в Украине и сразу возглавил список. Второе место занял Volkswagen ID. Unyx. Это кросс-купе, которое откровенно поразило украинцев дизайном, и это чувствуется в цифрах.

BYD Song Plus, который долго был безоговорочным №1, немного отступил, но остался в тройке. Далее рынок буквально заполнили технологии: Zeekr 7X, BYD Sea Lion 06 и 07. Honda удерживает позиции благодаря своей линейке e:N, которая также производится в Китае.

На этом фоне из топов практически исчезли предыдущие бестселлеры. Тот самый ID.4, который когда-то был символом "народного" электромобиля, уже не воспринимается как актуальный выбор. Покупатели хотят новых форм и свежих решений.

Что об этом думают аналитики

Ситуацию комментирует Станислав Бучацкий из Института исследований авторынка. По его словам, нынешний рост выглядит беспрецедентным: плюс 250% год к году - это темп, который еще два года назад показался бы фантастическим.

Он обращает внимание на другое. Пока официальные дилеры наблюдали за рынком со стороны, его сформировали независимые трейдеры. Именно они наполнили Украину китайскими электрокарами и фактически выполнили работу, которую должны были бы делать импортеры.

2026 год может стать резким поворотом. Украина возвращает НДС, а Китай параллельно начинает политику ограничения экспорта своих технологий. Это означает, что пиковые результаты ноября могут остаться рекордом надолго. Структура рынка в следующем году почти точно изменится, и очень возможно - не в пользу массовой доступности.