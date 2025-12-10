Укр
Ру

Які нові електромобілі купували українці в листопаді 2025 року: несподівані лідери

Листопад став для України місяцем, коли ринок нових електромобілів остаточно вийшов на масовий рівень. Вперше за весь час спостережень українці придбали понад три тисячі нових електрокарів за один місяць.
Нові електромобілі в Україні: рекорд листопада 2025 року та лідери ринку - Auto24

ФОТО: BYD|

BYD Leopard 3

Остап Новицький
logo10 грудня, 11:11
logo0
logo0 хв

Перші дані про реєстрації, на які посилається Інститут досліджень авторинку, показують: ринок увійшов у фінальну фазу перед поверненням ПДВ і реагує максимально активно.

До речі скільки електромобілів купили в листопаді

Початок електрошаленства

Нічого дивного, що листопад став рекордним. Повернення ПДВ з 1 січня буквально підштовхнуло покупців до салонів і до незалежних трейдерів. У порівнянні з жовтнем продажі нових електромобілів зросли майже на третину. А якщо звірити цифри з минулим роком — темп виглядає взагалі космічним: плюс 252%.

Це не просто ринковий сплеск. Це зміна поведінки автовласників, які масово вирішили встигнути придбати електрокар до подорожчання.

Китайська географія українських продажів

Щойно дивишся на VIN-коди цих трьох тисяч авто, бачиш чітку тенденцію: новий електромобіль в Україні сьогодні — це майже гарантовано автомобіль китайського походження. Частка сягає 96%. І навіть ті моделі, які формально належать європейським чи японським брендам, наприклад Volkswagen чи Honda, родом із китайських заводів.
Фактично ринок став продовженням китайського автопрому, і поки що альтернативи немає.

Бренди: коли один гравець сильніший за всіх

BYD домінує так, як це вже давно не вдавалося жодному бренду. Майже половина всіх нових електрокарів належить саме йому. На другій позиції — Volkswagen, але потрібно чесно сказати: тримається він там лише завдяки китайській лінійці ID, що постачається не з Європи.

Преміальний Zeekr тим часом упевнено вибудовує власну нішу. Йому вдалося обійти Honda, яка традиційно вважалася одним з надійних азійських лідерів. На горизонті вже виринають Xiaomi та Denza — ще вчора новачки, а сьогодні вони вже в топі.

Інша тенденція: класичний європейський преміум із тріо Audi–Mercedes–BMW рухається назад. У світі електрокарів битву за масового покупця вони віддали Сходу.

Також цікаво слабкі сторони та проблеми обслуговування вживаного Zeekr

Моделі: нові обличчя на вершині

У модельному рейтингу теж усе змінилося. Лідером став BYD Leopard 3 — компактний кросовер, який тільки-но з’явився в Україні й одразу очолив список. Друге місце зайняв Volkswagen ID. Unyx. Це крос-купе, яке відверто вразило українців дизайном, і це відчувається у цифрах.

BYD Song Plus, який довго був беззаперечним №1, трохи відступив, але залишився у трійці. Далі ринок буквально заповнили технології: Zeekr 7X, BYD Sea Lion 06 та 07. Honda утримує позиції завдяки своїй лінійці e:N, яка також виробляється в Китаї.

На цьому тлі з топів практично зникли попередні бестселери. Той самий ID.4, який колись був символом «народного» електромобіля, вже не сприймається як актуальний вибір. Покупці хочуть нових форм і свіжих рішень.

Що про це думають аналітики

Ситуацію коментує Станіслав Бучацький з Інституту досліджень авторинку. За його словами, нинішній ріст виглядає безпрецедентним: плюс 250% рік до року — це темп, який ще два роки тому здався б фантастичним.
Він звертає увагу на інше. Поки офіційні дилери спостерігали за ринком з боку, його сформували незалежні трейдери. Саме вони наповнили Україну китайськими електрокарами й фактично виконали роботу, яку мали б робити імпортери.

2026 рік може стати різким поворотом. Україна повертає ПДВ, а Китай паралельно розпочинає політику обмеження експорту своїх технологій. Це означає, що пікові результати листопада можуть залишитися рекордом надовго. Структура ринку в наступному році майже точно зміниться, і дуже можливо — не на користь масової доступності.

#Новини #Електромобіль #Автобізнес #Фото #Реєстрація авто