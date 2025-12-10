Які нові електромобілі купували українці в листопаді 2025 року: несподівані лідери

Перші дані про реєстрації, на які посилається Інститут досліджень авторинку, показують: ринок увійшов у фінальну фазу перед поверненням ПДВ і реагує максимально активно.

Початок електрошаленства

Нічого дивного, що листопад став рекордним. Повернення ПДВ з 1 січня буквально підштовхнуло покупців до салонів і до незалежних трейдерів. У порівнянні з жовтнем продажі нових електромобілів зросли майже на третину. А якщо звірити цифри з минулим роком — темп виглядає взагалі космічним: плюс 252%.

Це не просто ринковий сплеск. Це зміна поведінки автовласників, які масово вирішили встигнути придбати електрокар до подорожчання.

Китайська географія українських продажів

Щойно дивишся на VIN-коди цих трьох тисяч авто, бачиш чітку тенденцію: новий електромобіль в Україні сьогодні — це майже гарантовано автомобіль китайського походження. Частка сягає 96%. І навіть ті моделі, які формально належать європейським чи японським брендам, наприклад Volkswagen чи Honda, родом із китайських заводів.

Фактично ринок став продовженням китайського автопрому, і поки що альтернативи немає.

Бренди: коли один гравець сильніший за всіх

BYD домінує так, як це вже давно не вдавалося жодному бренду. Майже половина всіх нових електрокарів належить саме йому. На другій позиції — Volkswagen, але потрібно чесно сказати: тримається він там лише завдяки китайській лінійці ID, що постачається не з Європи.

Преміальний Zeekr тим часом упевнено вибудовує власну нішу. Йому вдалося обійти Honda, яка традиційно вважалася одним з надійних азійських лідерів. На горизонті вже виринають Xiaomi та Denza — ще вчора новачки, а сьогодні вони вже в топі.

Інша тенденція: класичний європейський преміум із тріо Audi–Mercedes–BMW рухається назад. У світі електрокарів битву за масового покупця вони віддали Сходу.

Моделі: нові обличчя на вершині

У модельному рейтингу теж усе змінилося. Лідером став BYD Leopard 3 — компактний кросовер, який тільки-но з’явився в Україні й одразу очолив список. Друге місце зайняв Volkswagen ID. Unyx. Це крос-купе, яке відверто вразило українців дизайном, і це відчувається у цифрах.

BYD Song Plus, який довго був беззаперечним №1, трохи відступив, але залишився у трійці. Далі ринок буквально заповнили технології: Zeekr 7X, BYD Sea Lion 06 та 07. Honda утримує позиції завдяки своїй лінійці e:N, яка також виробляється в Китаї.

На цьому тлі з топів практично зникли попередні бестселери. Той самий ID.4, який колись був символом «народного» електромобіля, вже не сприймається як актуальний вибір. Покупці хочуть нових форм і свіжих рішень.

Що про це думають аналітики

Ситуацію коментує Станіслав Бучацький з Інституту досліджень авторинку. За його словами, нинішній ріст виглядає безпрецедентним: плюс 250% рік до року — це темп, який ще два роки тому здався б фантастичним.

Він звертає увагу на інше. Поки офіційні дилери спостерігали за ринком з боку, його сформували незалежні трейдери. Саме вони наповнили Україну китайськими електрокарами й фактично виконали роботу, яку мали б робити імпортери.

2026 рік може стати різким поворотом. Україна повертає ПДВ, а Китай паралельно розпочинає політику обмеження експорту своїх технологій. Це означає, що пікові результати листопада можуть залишитися рекордом надовго. Структура ринку в наступному році майже точно зміниться, і дуже можливо — не на користь масової доступності.