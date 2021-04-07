Автосалони почали самостійно реєструвати нові транспортні засоби на легальній основі. Раніше співробітники автосалонів домовлялися з Сервісними центрами МВС.

В Україні запрацювала нова ініціатива – автосалони отримали право реєструвати нові транспортні засоби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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“Відтепер ви без проблем можете зареєструвати придбане нове авто прямо в автосалоні та отримати повний комплект документів і номерні знаки без відвідування сервісного центру МВС. Перше авто вже зареєстровано сьогодні за 10 хвилин! Мрії мають надихати та втілюватися легко!”,- сказав він.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України ще 16 лютого 2021 року. Тепер покупець нового автомобіля може відразу після придбання отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у стінах автосалону.

Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС. Для цього їм необхідно отримати доступ та стати користувачем Національної автоматизованої інформаційної системи МВС України.