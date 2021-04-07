Автосалоны начали самостоятельно регистрировать новые транспортные средства на легальной основе. Ранее сотрудники автосалонов договаривались с сервисными центрами МВД.

В Украине заработала новая инициатива – автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Читайте также: Перерегистрацию автомобилей можно будет осуществить через "электронный кабинет водителя"

"Отныне вы без проблем можете зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерные знаки без посещения сервисного центра МВД. Первое авто уже зарегистрировано сегодня за 10 минут! Мечты должны вдохновлять и воплощаться легко!", – сказал он.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины еще 16 февраля 2021 года. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства в стенах автосалона.

Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющие оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоящие на учете в Главном сервисном центре МВД. Для этого им необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины.