У минулому місяці десять моделей сформували майже 40% ринку нових легковиків.
Як і торік, очолює український рейтинг найпопулярніших нових авто компактний кросовер Renault Duster.
Читайте також: Названі найпопулярніші компактні автомобілі у світі
Десятка бестселерів лютого 2024р., за версією Укравтопрома виглядає наступним чином:
- Renault Duster - 603 од.;
- Toyota RAV-4 - 298 од.;
- Volkswagen ID.4 - 257 од.;
- Peugeot 301 - 196 од.;
- Skoda Scala - 156 од.;
- Mazda CX5 - 145 од.;
- KIA Sportage - 132 од.;
- Toyota Hilux - 112 од.;
- BYD Song Plus - 110 од.;
- Toyota Camry - 108 од.