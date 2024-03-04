У минулому місяці десять моделей сформували майже 40% ринку нових легковиків.

Як і торік, очолює український рейтинг найпопулярніших нових авто компактний кросовер Renault Duster.

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Десятка бестселерів лютого 2024р., за версією Укравтопрома виглядає наступним чином:

  • Renault Duster - 603 од.;
  • Toyota RAV-4 - 298 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 257 од.;
  • Peugeot 301 - 196 од.;
  • Skoda Scala - 156 од.;
  • Mazda CX5 - 145 од.;
  • KIA Sportage - 132 од.;
  • Toyota Hilux - 112 од.;
  • BYD Song Plus - 110 од.;
  • Toyota Camry - 108 од.