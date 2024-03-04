В прошлом месяце десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковушек.

Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster.

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Десятка бестселлеров февраля 2024г., по версии Укравтопрома выглядит следующим образом: