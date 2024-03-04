В прошлом месяце десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковушек.

Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster.

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Десятка бестселлеров февраля 2024г., по версии Укравтопрома выглядит следующим образом:

  • Renault Duster - 603 ед.;
  • Toyota RAV-4 - 298 ед.;
  • Volkswagen ID.4 - 257 ед.;
  • Peugeot 301 - 196 ед.;
  • Skoda Scala - 156 ед.;
  • Mazda CX5 - 145 ед.;
  • KIA Sportage - 132 ед.;
  • Toyota Hilux - 112 ед.;
  • BYD Song Plus - 110 ед.;
  • Toyota Camry - 108 ед.