В прошлом месяце десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковушек.
Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster.
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Десятка бестселлеров февраля 2024г., по версии Укравтопрома выглядит следующим образом:
- Renault Duster - 603 ед.;
- Toyota RAV-4 - 298 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 257 ед.;
- Peugeot 301 - 196 ед.;
- Skoda Scala - 156 ед.;
- Mazda CX5 - 145 ед.;
- KIA Sportage - 132 ед.;
- Toyota Hilux - 112 ед.;
- BYD Song Plus - 110 ед.;
- Toyota Camry - 108 ед.