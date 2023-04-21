Експерти з HotCars назвали десять автомобільних брендів з найвищим рейтингом надійності авто, що вони випускають.

HotCars проаналізував кілька звітів про дослідження з різних джерел та зробив зведений рейтинг найнадійніших брендів, автомобілі яких доступні у продажу в 2023 році.

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ТОП-10:

  • Toyota — середній бал надійності 72 зі 100;
  • Lexus — 72 / 100;
  • Mazda — 65 / 100;
  • BMW — 65 / 100;
  • Honda — 62 / 100;
  • Audi — 60 / 100;
  • Subaru — 59 / 100;
  • Acura — 57 / 100;
  • Kia — 54 / 100;
  • Lincoln — 54 / 100.