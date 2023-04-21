Эксперты из HotCars назвали десять автомобильных брендов с самым высоким рейтингом надежности выпускаемых ими авто.

HotCars проанализировал несколько отчетов по исследованиям из разных источников и сделал сводный рейтинг самых надежных брендов, автомобили которых доступны в продаже в 2023 году.

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