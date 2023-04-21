Эксперты из HotCars назвали десять автомобильных брендов с самым высоким рейтингом надежности выпускаемых ими авто.

HotCars проанализировал несколько отчетов по исследованиям из разных источников и сделал сводный рейтинг самых надежных брендов, автомобили которых доступны в продаже в 2023 году.

Читайте также: В Великобритании составили свой рейтинг надежности авто

ТОП-10:

  • Toyota – средний балл надежности 72 из 100;
  • Lexus - 72/100;
  • Mazda - 65/100;
  • BMW - 65/100;
  • Honda - 62/100;
  • Audi - 60/100;
  • Subaru - 59/100;
  • Acura - 57/100;
  • Kia - 54/100;
  • Lincoln - 54/100.