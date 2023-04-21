Эксперты из HotCars назвали десять автомобильных брендов с самым высоким рейтингом надежности выпускаемых ими авто.
HotCars проанализировал несколько отчетов по исследованиям из разных источников и сделал сводный рейтинг самых надежных брендов, автомобили которых доступны в продаже в 2023 году.
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ТОП-10:
- Toyota – средний балл надежности 72 из 100;
- Lexus - 72/100;
- Mazda - 65/100;
- BMW - 65/100;
- Honda - 62/100;
- Audi - 60/100;
- Subaru - 59/100;
- Acura - 57/100;
- Kia - 54/100;
- Lincoln - 54/100.