Сюжет рекламного ролика побудований довкола однієї з корисних функцій французького кросовера. Використання цієї функції таким способом, як показано в рекламі, багато глядачів визнали образливим. Citroën довелось зняти відео з показу та вибачитись.

Рекламний відеоролик кросовера Citroën C4 почали транслювати у Єгипті на початку цього місяця. У головній ролі знявся співак Амр Діаб. За сюжетом, він є власником і водієм C4 і саме через його очі глядачі можуть відчути багато функцій французького автомобіля, включаючи передню камеру на дзеркалі заднього виду.

Саме через камеру рекламний ролик створив неприємності для Citroën. У відео Діаб використовує інтегровану у дзеркало камеру, щоб зробити фото незнайомої жінки без її дозволу. Це дуже не сподобалось місцевим глядачам.

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Діаб зображений за кермом C4, який їде містом, коли ледь не наїжджає на жінку на переході. Зачарований її красою, чоловік використовує камеру в дзеркалі заднього огляду, щоб зробити її фото, а пізніше показаний вже на побаченні з нею. На думку незліченної кількості глядачів і громадських діячів, той факт, що чоловік зробив фотографію без дозволу і, можливо, використав фото, щоб вистежити її та запросити на побачення, є не що інше, як сексуальні домагання. І ця реклама нормалізує таку поведінку.

Відео потрапило під обстріл у соцмережах, де його позначали описують як “несмак” та “моторошне”. На тлі руху #MeToo у соцмережах (засудження сексуального насильства та домагань) французькому автовиробнику не залишилося нічого іншого, окрім як зняти рекламу та вибачитися за неї.

“Citroën піклується про всі спільноти в країнах, де ми працюємо, і ми не терпимо будь-яких форм переслідувань”, – заявив автовиробник. “Ми глибоко шкодуємо та розуміємо негативну інтерпретацію цієї частини відео. Разом із нашим бізнес-партнером у Єгипті ми прийняли рішення вилучити цю рекламу з усіх каналів Citroën, і ми приносимо наші щирі вибачення всім ображеним цим фільмом спільнотам”.

Хоча ролик було видалено з усіх інформаційних каналів Citroën, його все ще можна переглянути на сторінці Діаба у Твіттер.