Сюжет рекламного ролика построен вокруг одной из полезных функций французского кроссовера. Использование этой функции таким способом, как показано в рекламе, многие зрители сочли оскорбительным. Citroën пришлось снять видео с показа и извиниться.

Рекламный видеоролик кроссовера Citroen C4 начали транслировать в Египте в начале этого месяца. В главной роли снялся певец Амр Диаб. По сюжету, он является владельцем и водителем C4 и именно через его глаза зрители могут почувствовать многие функции французского автомобиля, включая переднюю камеру на зеркале заднего вида. Именно через камеру рекламный ролик создал неприятности Citroën. В видео Диаб использует встроенную в зеркало камеру, чтобы сделать фото незнакомой женщины без ее разрешения. Это очень не понравилось местным зрителям.

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Диаб изображен за рулем C4, который едет по городу, когда едва не наезжает на женщину на переходе. Очарованный ее красотой, мужчина использует камеру в зеркале заднего вида, чтобы сделать ее фото, а позже показан уже на свидании с ней. По мнению бесчисленного количества зрителей и общественных деятелей, тот факт, что мужчина сделал фотографию без разрешения и, возможно, использовал фото, чтобы выследить ее и пригласить на свидание, есть не что иное, как сексуальное притязание. И эта реклама нормализует такое поведение.

Видео попало под обстрел в соцсетях, где его описывают как “безвкусицу” и “жуткое”. На фоне движения #MeToo в соцсетях (осуждение сексуального насилия и притязаний) французскому автопроизводителю не осталось ничего другого, кроме как снять рекламу и извиниться за нее.

“Citroën заботится обо всех сообществах в странах, где мы работаем, и мы не терпим каких-либо форм преследований”, – заявил автопроизводитель. “Мы глубоко сожалеем и понимаем негативную интерпретацию этой части видео. Вместе с нашим бизнес-партнером в Египте мы приняли решение удалить эту рекламу из всех каналов Citroën и мы приносим наши искренние извинения всем обиженным этим фильмом сообществам”.

Хотя ролик был удален из всех информационных каналов Citroën, его все еще можно просмотреть на странице Диаба в Твиттере.