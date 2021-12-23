И президент клуба не хочет менять это правило.

К 20 веку джентльменские клубы были распространенным явлением. Мужчины собирались в компании по интересам, заводили новые знакомства, общались за обедом с виски и сигарами. Парижский клуб автомобилистов – один из старейших, он был основан в 1895 году, буквально на самом старте эпохи автомобилей. И он до сих пор живет по старым правилам.

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Клубный дом – это роскошный дворец на берегу Сены в самом центре Парижа. Внутри есть библиотека, салон, бар, терраса на крыше и бассейн. Женщинам разрешено посещать и быть гостями клабхауса, члены клуба могут приводить с собой жен, однако женщины могут быть лишь в ограниченной части дома, тогда как большинство помещений для них закрыто. А стать членом клуба ни одной женщине так и не удалось за всю историю клуба. Президент клуба говорит, что ни он лично, ни две тысячи членов хотят, чтобы так было и в дальнейшем.

“Три четверти из наших примерно 2000 членов не хотят, чтобы это менялось, и я слишком демократичен, чтобы навязывать то, чего они не хотят. У нас есть другие возможности встретиться с женщинами в Париже”, – заявил президент Automobile Club de France изданию Bloomberg.

По данным Bloomberg, большинство членов клуба не связаны с автомобильной промышленностью. Хотя есть и несколько влиятельных людей из автобизнеса, как генеральный директор Renault Лука де Мео и генеральный директор Stellantis Карлос Таварес. Клуб насчитывает около 2000 членов со средним возрастом чуть ниже 55 лет.

Технически не существует правила, которое запрещает женщинам быть членом сообщества, но для принятия в клуб, женщину должны поддержать минимум два члена клуба. И за все годы существования Automobile Club de France этого почему-то не случилось.