І президент клубу не хоче змінювати це правило.

До 20 століття джентльменські клуби були поширеним явищем. Чоловіки збирались у компанії за інтересами, заводили нові знайомства, спілкувались за обідом та сигарами з віскі. Паризький клуб автомобілістів – один із найстаріших, його було засновано у 1895 році, буквально на самому старті епохи автомобілів. І він досі живе за старими правилами.

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Клубний будинок – це розкішний палац на березі Сени у самому центрі Парижу. Всередині є бібліотека, салон, бар, тераса на даху та басейн. Жінкам дозволено відвідувати та бути гостями клабхауса, члени клубу можуть приводити з собою дружин, однак жінки можуть бути лиш в обмеженій частині будинку, тоді як більшість приміщень для них закрито. А стати членом клубу жодній жінці так і не вдалось за всю історію клубу. Президент клубу каже, що ні він особисто, ні дві тисячі членів хочуть, щоб так було й надалі.

“Три чверті з наших приблизно 2000 членів не хочуть, щоб це змінювалося, і я занадто демократичний, щоб нав’язувати те, чого вони не хочуть. У нас є інші можливості зустрітися з жінками в Парижі”, — заявив президент Automobile Club de France виданню Bloomberg.

За даними Bloomberg, більшість членів клубу не пов’язані з автомобільною промисловістю. Хоча є й кілька впливових людей з автобізнесу, як генеральний директор Renault Лука де Мео та генеральний директор Stellantis Карлос Таварес. Клуб налічує близько 2000 членів із середнім віком трохи нижче 55 років.

Технічно не існує правила, що забороняє жінкам бути членом спільноти, але для прийняття до клубу, жінку мають підтримати мінімум два члени клубу. Та за всі роки існування Automobile Club de France цього, чомусь, не трапилось.