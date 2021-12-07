Французький автовиробник офіційно оголосив про свої плани йти ва-банк на електричну мобільність до 2030 року. Наразі це зобов’язання стосується лише європейського ринку.

Майже кожен бренд альянсу Stellantis стане повністю електричним у найближчому або трохи віддаленому майбутньому. І марка Peugeot є частиною цієї стратегії. Про це в інтерв’ю Automotive News повідомила генеральний директор Peugeot Лінда Джексон.

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У Peugeot підкреслюють, що для міжнародних ринків французька компанія продовжить випуск нових моделей з двигунами внутрішнього згоряння протягом наступного десятиліття. Однак кожна нова модель бренду для Європи буде повністю електричною з 2030 року.

“Оскільки ми переходимо на нові платформи STLA Small, Medium, Large, до 2030 року в Європі всі наші моделі будуть електричними. Але ми все ще підтримуємо пропозиції на двигуни внутрішнього згоряння для своїх міжнародних клієнтів”, – сказала Лінда Джексон.

Peugeot приєднується до інших брендів під егідою Stellantis, які раніше оголосили про дати переходу на повністю електричні автомобілі задовго до пропозиції Європейського Союзу ввести заборону на продаж авто з ДВЗ з 2035 року. До таких брендів належать DS, Alfa Romeo та Opel, які випускатимуть лише повністю електричні транспортні засоби з 2026, 2027 і 2028 років, відповідно.

У планах Peugeot наступним дебютом запланована електрична версія хетчбека 308, який має з’явитись на ринку у 2023 році. Також вийде кросовер 3008 нового покоління в електричній формі. Наразі бренд випускає 208 і 2008 моделі в електричному форматі.