Foxconn Technology Group (виробник iPhone, iPad та смартфонів Xiaomi) та Суверенний фонд Саудівської Аравії, які заснували спільне підприємство Velocity, ведуть перемовини з баварським автовиробником, щодо використання його платформи для електромобілів.

Спільне підприємство Velocity – потенційний національний автовиробник Саудівської Аравії. Зараз його засновники ведуть перемовини з німецьким автовиробником, про ліцензоване використання електричної платформи для першого арабського електромобіля. Про це повідомляє Automotive News.

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Наразі немає інформації, про яку з платформ BMW йдеться, та для якої моделі Velocity вона призначена. Однак, якщо сторони домовляться, у близькосхідній країні з'явиться новий автовиробник. Спільне підприємство Velocity запустять на гроші Суверенного фонду Саудівської Аравії, який має сукупні активи на 450 мільярдів доларів. А Foxconn буде міноритарним акціонером, відповідальним за розробку програмного забезпечення, електроніки та електричної архітектури.

Суверенний фонд Саудівської Аравії є одним із мажоритарних акціонерів американського автовиробника Lucid Motors та головним фінансовим інструментом для досягнення стратегічного плану країни Saudi Vision 2030. Тайванська технологічна група Foxconn, яка займається виробництвом техніки для Apple та Xiaomi, у жовтні цього року представила три електромобілі під власним брендом – Foxtron. Також компанія нещодавно викупила американський завод у Lordstown Motors.

Velocity може стати другим молодим автовиробником, після в’єтнамського Vinfast, що використовуватиме ліцензовану платформу BMW для прискорення і здешевлення розробки свого автомобіля чи автомобілів. Наразі для власних електрокарів BMW використовує платформу CLAR (i4, iX), але до 2025 року обіцяє представити архітектуру Neue Klasse, оптимізовану під електричний привід та водневі паливні елементи. Яку з них хоче отримати Velocity поки не ясно.

Фото: електрична платформа BMW CLAR / BMW