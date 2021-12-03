Foxconn Technology Group (производитель iPhone, iPad и смартфонов Xiaomi) и Суверенный фонд Саудовской Аравии, которые основали совместное предприятие Velocity, ведут переговоры с баварским автопроизводителем касательно использования его платформы для электромобилей.

Совместное предприятие Velocity – потенциальный национальный автопроизводитель Саудовской Аравии. Сейчас его учредители ведут переговоры с немецким автопроизводителем о лицензированном использовании электрической платформы для первого арабского электромобиля. Об этом сообщает Automotive News.

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На данный момент нет информации, о какой из платформ BMW идет речь, и для какой модели Velocity она предназначена. Однако если стороны договорятся, в ближневосточной стране появится новый автопроизводитель. Совместное предприятие Velocity запустят на деньги Суверенного фонда Саудовской Аравии, у которого совокупные активы на 450 миллиардов долларов. Foxconn же будет миноритарным акционером, ответственным за разработку программного обеспечения, электроники и электрической архитектуры.

Суверенный фонд Саудовской Аравии является одним из мажоритарных акционеров американского автопроизводителя Lucid Motors и главным финансовым инструментом для достижения стратегического плана страны Saudi Vision 2030. Тайваньская технологическая группа Foxconn, которая занимается производством техники для Apple и Xiaomi, в октябре этого года представила три электромобиля – Foxtron. Также компания недавно выкупила американский завод у Lordstown Motors.

Velocity может стать вторым молодым автопроизводителем, после вьетнамского Vinfast, что будет использовать лицензированную платформу BMW для ускорения и удешевления разработки своего автомобиля или автомобилей. В настоящее время для собственных электрокаров BMW использует платформу CLAR (i4, iX), но к 2025 году обещает представить архитектуру Neue Klasse, оптимизированную под электрический привод и водородные топливные элементы. Какую из них хочет получить Velocity, пока не ясно.

Фото: электрическая платформа BMW CLAR/BMW