Французский автопроизводитель официально объявил о своих планах идти ва-банк на электрическую мобильность к 2030 году. Сейчас это обязательство касается только европейского рынка.

Почти каждый бренд альянса Stellantis станет полностью электрическим в ближайшем или более отдаленном будущем. И марка Peugeot является частью этой стратегии. Об этом в интервью Automotive News сообщила генеральный директор Peugeot Линда Джексон.

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В Peugeot подчеркивают, что для международных рынков французская компания продолжит выпуск новых моделей с двигателями внутреннего сгорания в течение следующего десятилетия. Однако каждая новая модель бренда для Европы будет полностью электрической с 2030 года.

“Поскольку мы переходим на новые платформы STLA Small, Medium, Large, к 2030 году в Европе все наши модели будут электрическими. Но мы все еще поддерживаем предложения на двигатели внутреннего сгорания для своих международных клиентов”, – сказала Линда Джексон.

Peugeot присоединяется к другим брендам под эгидой Stellantis, которые ранее объявили о датах перехода на полностью электрические автомобили задолго до предложения Европейского союза ввести запрет на продажу авто с ДВС с 2035 года. К таким брендам относятся DS, Alfa Romeo и Opel, которые будут выпускать только полностью электрические транспортные средства с 2026, 2027 и 2028 годов соответственно.

В планах Peugeot следующим дебютом запланирована электрическая версия хэтчбека 308, который должен появиться на рынке в 2023 году. Также выйдет кроссовер 3008 нового поколения в электрической форме. Сейчас бренд выпускает 208 и 2008 модели в электрическом формате.