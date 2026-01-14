Що робити відвідувачам сервісних центрів МВС під час сильних морозів

На тлі різкого похолодання та снігопадів Головний сервісний центр МВС спільно з Київським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оприлюднив рекомендації для громадян, які планують відвідування сервісних центрів у морозну погоду.

Щоденно сервісні центри МВС по всій країні приймають тисячі відвідувачів. Значна частина з них добирається з віддалених населених пунктів і проводить у дорозі та на вулиці тривалий час. За низьких температур це суттєво підвищує ризик переохолодження, особливо для людей похилого віку та тих, хто очікує на прийом або складання іспитів.

Переохолодженням вважається стан, за якого температура тіла знижується нижче 35 градусів. У таких умовах організм втрачає здатність ефективно зберігати тепло, що може призвести до порушення роботи серцево-судинної та нервової систем. Основними чинниками ризику є тривале перебування на холоді, вологий одяг, сильний вітер і фізичне виснаження.

Медики наголошують, що до перших ознак переохолодження належать тремтіння, загальне охолодження тіла, порушення координації рухів, сонливість, сплутаність свідомості, уповільнене дихання та посиніння шкіри, особливо на кінцівках. За появи таких симптомів необхідно якомога швидше звернутися по медичну допомогу, а в критичній ситуації телефонувати за номером 103.

Окрему увагу у сервісних центрах МВС звертають на відвідувачів, які планують складати практичні іспити з керування транспортними засобами. Рекомендується обирати теплий, але зручний одяг, який не обмежує рухів. Взуття має забезпечувати надійний контакт із педалями, тому під час іспиту не радять використовувати чоботи на високих підборах або з жорсткою підошвою.

Фахівці екстреної медичної допомоги радять дотримуватися кількох базових правил, щоб зменшити ризик переохолодження. Насамперед варто одягатися багатошарово, оскільки кілька шарів одягу краще утримують тепло. Верхній одяг має захищати від вітру та вологи. Необхідно обов’язково використовувати шапку, шарф і рукавички, адже значна частина тепла втрачається саме через голову та відкриті ділянки тіла. Також рекомендується уникати тісного одягу і взуття, які погіршують кровообіг, не перебувати на морозі довше 30–40 хвилин без перерви, не вживати алкоголь і стежити, щоб одяг та взуття залишалися сухими.

У Головному сервісному центрі МВС закликають громадян планувати візити з урахуванням погодних умов та власного самопочуття. Своєчасна підготовка і дотримання простих рекомендацій допоможуть зберегти здоров’я та уникнути небезпечних наслідків зимової погоди.