Найстарший сервісний центр МВС Києва відновлює роботу

Сервісний центр МВС № 8042 у Києві повертається до роботи за своєю історичною адресою — вулиця Мрії, 19. Оновлена локація розпочне прийом громадян з 30 грудня 2025 року.

Відновлення роботи за цією адресою дозволить суттєво розширити перелік адміністративних послуг, які надаються у межах одного сервісного центру. Окрім складання теоретичних і практичних іспитів та оформлення послуг, пов’язаних із водійським посвідченням, відвідувачі зможуть здійснювати реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів. Таким чином, ТСЦ МВС № 8042 знову стане повнофункціональною локацією для водіїв та кандидатів у водії.

Екзамени на посвідчення водія

У центрі створено сучасні умови для складання іспитів, які провалює 80% кандидатів у водії. Для проведення теоретичного іспиту облаштовано вісім робочих місць, що дозволяє проводити до 140 тестувань щоденно. Кожне місце оснащене системою ідентифікації Face ID та захисними панелями, що мінімізує ризики порушень і забезпечує прозорість екзаменаційного процесу.

Практичні іспити фіксуються за допомогою відеокамер, що унеможливлює стороннє втручання та забезпечує об’єктивність оцінювання. Складання практичної частини іспиту можливе за всіма основними категоріями. Сервісний центр забезпечений транспортними засобами для категорій А, В, С та D1, що дозволяє кандидатам у водії складати іспит без використання автомобіля навчального закладу.

Оцінювання практичних навичок здійснюватимуть сім екзаменаторів. Така кількість фахівців дозволяє рівномірно розподіляти навантаження, скоротити час очікування та підвищити якість обслуговування відвідувачів.

Нові маршрути

Окремо повідомляється, що з 29 грудня 2025 року на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС буде оприлюднено п’ять нових маршрутів для складання практичних іспитів з керування транспортними засобами, які використовуватимуться саме в цьому сервісному центрі.

ТСЦ МВС № 8042 відповідає вимогам безбар’єрності та інклюзивності. Біля входу облаштовано пандус і кнопку виклику персоналу, а також передбачено спеціальні паркомісця для транспортних засобів осіб з інвалідністю.

Інформацію про відкриття онлайн-запису до сервісного центру МВС № 8042 за адресою вулиця Мрії, 19 буде додатково оприлюднено на офіційних ресурсах сервісних центрів МВС.