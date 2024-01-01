Рекорд виробництва у Франції встановила японська модель

У 2024 році з заводу Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) у Валансьєні вийшло 206 679 одиниць маленького кросовера Toyota Yaris Cross. Це дозволило встановити рекорд для цієї країни. І на цьому справа не закінчується, адже завод TMMF став найбільшим автомобільним заводом у Франції.

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Загалом у 2024 році з конвеєра зійшло 279 613 автомобілів Yaris Cross і Yaris. Це приблизно 1200 машин на день, п’ять днів на тиждень, у три зміни. Цікаво, що майже всі транспортні засоби мали гібридний привід. Їх відсоток досяг 98,5%. За 24 роки завод випустив понад п’ять мільйонів автомобілів. З початку нового тисячоліття випускає Yaris, а з 2021 року — Yaris Cross.

Така кількість екземплярів Yaris Cross, зібраних у Франції, підтверджують ще одну річ – масштаби успіху цієї моделі в Європі. Адже міський кросовер – це модель Toyota, яку найчастіше обирають у Європі. У 2024 році було продано 204 797 одиниць. Номер два – Yaris, який також виробляють у Валансьєні.