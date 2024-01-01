Рекорд производства во Франции установила японская модель

В 2024 году с завода Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) в Валансьене вышло 206 679 единиц маленького кроссовера Toyota Yaris Cross. Это позволило установить рекорд для этой страны. И на этом дело не заканчивается, ведь завод TMMF стал крупнейшим автомобильным заводом во Франции.

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Всего в 2024 году с конвейера сошло 279 613 автомобилей Yaris Cross и Yaris. Это примерно 1200 машин в день, пять дней в неделю, в три смены. Интересно, что почти все транспортные средства имели гибридный привод. Их процент достиг 98,5%. За 24 года завод выпустил более пяти миллионов автомобилей. С начала нового тысячелетия выпускает Yaris, а с 2021 года - Yaris Cross.

Такое количество экземпляров Yaris Cross, собранных во Франции, подтверждают еще одну вещь – масштабы успеха этой модели в Европе. Ведь городской кроссовер – это модель Toyota, которую чаще всего выбирают в Европе. В 2024 году было продано 204 797 единиц. Номер два – Yaris, который также производят в Валансьене.