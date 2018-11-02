12:30, сьогодні

Просунуті сучасні автомобілі можна діагностувати, ремонтувати і навіть перепрограмувати через інтернет. Автоцентри Корпорації УкрАВТО давно освоїли ці технології і вдало їх застосовують.

Повноцінне обслуговування сучасних автомобілів без Інтернету вже неможливе. Наприклад, Mercedes-Benz останніх років випуску діагностується на офіційному сервісі, в більшості випадків, при підключенні діагностичного приладу до сервера заводу. Навіть на автомобілях середнього класу підключення до сервера материнської компанії необхідно в момент оновлення програмного забезпечення, при діагностиці складних систем і блоків управління, а також для перепрошивки. Деякі функції блоків управління неможливо налаштувати і активувати без такого підключення.

Діагноз неможливий

Важливо відзначити, що відбувається не просто підключення до інтернету або серверу заводу, а здійснюється ідентифікація автомобіля в базі заводу, обробка даних, зчитаних з автомобіля відбувається з урахуванням його унікальних особливостей. Такими можуть бути: рекомендована унікальна комплектація, яка складається з додаткових опцій, різні варіації програмного забезпечення блоків управління і т. п. Дуже часто просто неможливо точно поставити діагноз локальним, не підключеним до Мережі пристроєм.

Цікавим є той факт, що всі дані про сервісні пробіги, виконані операції (такі як заміна колодок і моторного масла) потрапляє в базу даних заводу. Власне, як і показники пробігу автомобіля. І тут не можна приховати дані про міжсервісні інтервали і виконані роботи, власне як і про реальний пробіг автомобіля.

У процесі діагностики преміум-брендів і автомобілів останніх років випуску весь процес діагностики, по суті, відбувається на серверах заводу. Тобто обробку отриманих від автомобіля даних підключений до машини прилад не здійснює. Діагностичний прилад тільки зчитує інформацію, передає її і показує кінцевий результат обчислень. На локальному рівні перевіряються лише невелика частина виконавчих механізмів і датчиків.

Помилка виключена

“Такий метод діагностики має масу переваг. Автоцентри Корпорації УкрАВТО завжди мають актуальне програмне забезпечення "з перших рук", мають можливість зв'язатися з технічною підтримкою заводу для отримання консультації і допомоги онлайн", – говорить заступник Голови правління Корпорації УкрАВТО з сервісу Єгор Мохна. “Їм не потрібно заповнювати складні форми чек-листів і довго пояснювати колегам з-за океану про симптоми несправності. Вони вже все побачили і підбирають відповіді зі списку своїх заготовок. І дадуть найточнішу і правильну відповідь. Такий метод діагностики зменшує людський фактор допущення помилки на 92%, збільшує точність діагностики в десятки разів, скорочує час "постановки діагнозу" у 2-4 рази", – додав Єгор Мохна.

"Сірі дилери" залишилися без роботи

Ще одна позитивна сторона такого методу діагностики та ремонту полягає в прив'язці автомобіля до офіційного сервісу. "Сірі" дилери і гаражні фахівці не можуть зробити повноцінну діагностику, оскільки не мають доступу до серверів заводу. А значить, на усунення наслідків їх втручання не доведеться витрачати ні часу, ні грошей.