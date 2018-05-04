Ремонт доріг в Києві: генеральний директор "Київатодору" назвав вулиці, які будуть капітально ремонтувати в 2018 та 2019 роках.

В даний момент ведеться ремонт вулиць Олени Теліги та капітальний ремонт шляхопроводу на перетині Кирилівської та Теліги. Останній раз його ремонтували в 1963 році.

Також в цьому році постелять новий асфальт на проспекті Степана Бандери, заявив директор "Київатодору" Олександр Густєлєв. Загалом "напрямок між Шулявським шляхопроводом та Північним мостом буде завершено повністю до кінця року", - заявив Густєлєв.

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Також в даний момент ведеться ремонт Алма-Атинської, Володимирської, Набережного шосе, бульвару Вернадського, проспекту Павла Тичини, транспортних розв’язок на перетині просп. Комарова та бульв. Вацлава Гавела, проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Покотила та інших об’єктів, повідомляє прес-служба корпорації.

Ще одна масштабна реконструкція в 2018 році буде проведена в межах великої Кільцевої дороги. Так, ремонт буде проводитись на проспекті Палладіна та вул. Академіка Заболотного.

Серед планів на 2019 рік - проспекти Героїв Сталінграда, Космонавта Комарова, вулиці Богатирська, Борщагівська та інші.

Нагадаємо, що Шулявський міст в столиці ремонтувати передумали.