Tesla опублікувала безкоштовний каталог запчастин для своїх авто.

На офіційному сайті Tesla з’явився розділ "Каталог запчастин", який полегшить їх пошук та заміну для тих, хто ремонтує автомобілі не в офіційних майстернях. Адже таких в Україні просто нема – найближчий офіційний сервіс американської компанії знаходиться у Відні та Берліні.

Відтепер вітчизняні СТО зможуть легше та швидше підбирати запчастини до Tesla Model S, Model 3, Roadster та Model X, які вони ремонтують самостійно. Повний каталог деталей цих автомобілів з номерами запчастин став доступний абсолютно безкоштовно на офіційному сайті компанії. Раніше подібні каталоги можна було придбати або вони були наявні у страхових компаній чи офіційних дилерів.

Бізнес з ремонту автомобілів Tesla в Україні достатньо налагоджений – ці авто є одними з лідерів серед імпортних електромобілів. А більшість з них потрапляє в Україну битими з американських страхових аукціонів.

Нагадаємо, що Tesla Model 3 вже давно продається на страхових аукціонах США.