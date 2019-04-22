В першу чергу такий автомобіль буде створюватися для індійського ринку, але в компанії не виключають його вихід і на інші ринки країн, що розвіваються.

Як стало відомо, Renault побудує новий дешевий кросовер на базі моделі Kwid і виведе його на ринок вже в наступному році. Ця та ще кілька новинок будуть представлені в Індії.

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Розширення модельного ряду заплановано в зв’язку з скорочуються продажами марки на цьому ринку. У планах компанії до 2022 року в Індії продавати по 150 тисяч авто щороку.

Що стосується недорого кросовера, то відомо, що це буде компактна модель, індекс якої HBC. В основі автомобіля буде платформі CMF-A, на якій створені моделі Kwid і Triber.

Довжина новинки не перевищить 4 метрів, в лінійці двигунів, ймовірно, буде 1,0-літровий двигун, а система приводу буде тільки на передню вісь.

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