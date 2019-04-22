Від понеділка, 22 квітня, у Києві інспектори з паркування уже можуть ініціювати евакуацію автівок залишених у неналежних місцях.

Про це повідомив начальник Управління з паркування Дмитро Рахматуллін. За його словами, наразі патрулювати вулиці буде близько 10 інспекторів. Натомість уже до кінця 2019 року їхня кількість зросте до 90-100 осіб.

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Наразі контролери працюватимуть у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Поступово зона охоплення зростатиме.

Разом з тим саме евакуацією авто буде все ж займатись нацполіція – інспектор викличе патруль, який займеться евакуацією неправильно припаркованих авто. Річ у тім, що наразі нормативно-правова база ще не дозволяє інспекторам самостійно залучати евакуатори.

Конкурси на зайняття посад паркувальних інспекторів тривають, набір йде. Після початку патрулювання в інспекції розраховують активніше наймати співробітників.