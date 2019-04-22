С понедельника, 22 апреля, в Киеве инспекторы по парковке уже могут инициировать эвакуацию автомобилей оставленных в неположенных местах.

Об этом сообщил начальник Управления по парковке Дмитрий Рахматуллин. По его словам, сейчас патрулировать улицы будет около 10 инспекторов. Зато уже к концу 2019 их количество возрастет до 90-100 человек.

Читайте также: Тест-драйв Lexus UX 250h: сила второго впечатления

Сейчас контроллеры будут работать в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Постепенно зона охвата будет расти.

Вместе с тем именно эвакуацией авто будет все же заниматься нацполиция – инспектор вызовет патруль, который займется эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей. Дело в том, что пока нормативно-правовая база еще не позволяет инспекторам самостоятельно привлекать эвакуаторы.

Конкурсы на занятие должностей парковочных инспекторов продолжаются, набор идет. После начала патрулирование в инспекции рассчитывают активно нанимать сотрудников.