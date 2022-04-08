У Renault розглядають варіант поділу бізнесу на окремі компанії для того аби зберегти виробництво у россії.

Французький автовиробник Renault розглядає можливість поділу свого бізнесу на дві незалежні компанії. Про це пише Bloomberg.

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За даними видання, спочатку про можливий поділ компанії на дві структури керівництво Renault Group заговорило у лютому нового року.

На зустрічі керівництва з аналітиками минулого тижня генеральний директор концерну Лука де Мео та фінансовий директор Тьєррі П'єтон представили перші деталі плану.

Зокрема, в окремій структурі буде виведено виробництво електромобілів, а також сервіс каршерингу та лізингу автомобілів Mobilize. Нова компанія, яка зараз називається New Mobility Company, також може бути виведена на біржу вже у 2023 році.

Офіційно інформацію про розділ у Renault Group не коментують.

"Команда керівництва продовжує проводити пошукові роботи, щоб розділити компанію, можливо, на дві структури", - пишуть аналітики Stifel, включаючи П'єра Кеменера.

“Можливість глибокої перебудови Renault з'являється саме тоді, коли компанія стикається з кризою, пов'язаною з її давнім бізнесом у Росії. Минулого місяця Renault оголосила про звільнення зі свого другого за величиною ринку, зупинивши роботу на своєму московському заводі і заявивши, що оцінює доступні варіанти для свого підприємства "АвтоВаз", - пише агентство.