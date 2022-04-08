В Renault рассматривают вариант разделения бизнеса на отдельные компании для того чтобы сохранить производство в россии.

Французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность разделения своего бизнеса на две независимые компании. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным издания, изначально о возможном разделении компании на две структуры руководство Renault Group заговорило в феврале нового года.

На встрече руководства с аналитиками на прошлой неделе генеральный директор концерна Лука де Мео и финансовый директор Тьерри Пьетон представили первые детали плана.

В частности, в отдельной структуре будет выведено производство электромобилей, а также сервис каршеринга и лизинга автомобилей Mobilize. Новая компания, которая сейчас называется New Mobility Company, также может быть выведена на биржу уже в 2023 году.

Официально информацию о разделе В Renault Group не комментируют.

"Команда руководства продолжает проводить поисковые работы, чтобы разделить компанию, возможно, на две структуры", – пишут аналитики Stifel, включая Пьера Кеменера.

"Возможность глубокой перестройки Renault появляется именно тогда, когда компания сталкивается с кризисом, связанным с ее давним бизнесом в россии. В прошлом месяце Renault объявила об уходе со своего второго по величине рынка, остановив работу на своем московском заводе и заявив, что оценивает доступные варианты для своего предприятия "АвтоВаз", – пишет агентство.