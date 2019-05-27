Французький автомобілебудівний альянс Renault-Nissan і американо-італійський автовиробник Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведуть переговори про можливість злиття в деяких областях і взаємодії на паритетній основі. Про це повідомила в неділю на своєму сайті газета The Wall Street Journal.

За інформацією джерел газети, на переговорах, які відбулися в неділю, обговорюються різні варіанти взаємодії, в тому числі в галузі розвитку технології електрокарів, налагодження спільного випуску автомобілів і сумісності кінцевого продукту.

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Сторони вивчають доцільність злиття на паритетних засадах, яке призведе до утворення нового автогіганта з капіталізацією в розмірі близько $37 млрд і обсягом виробництва майже 9 млн легкових автомобілів і пікапів на рік. Таке підприємство посяде третє місце в світі після німецького концерну Volkswagen і японської Toyota, але обійде американську General Motors, уточнило видання.

Компанії вважають, що угода може допомогти їм об’єднати фінансові та технологічні ресурси для більш успішної конкуренції на мінливому світовому авторинку.

За даними джерел видання, Renault і Fiat також обговорюють опцію обміну акціями. Однак такий варіант покликаний закласти основу для злиття на більш пізньому етапі.

Капіталізація Fiat становить $20 млрд, Renault – близько $17 млрд. Готовність двох компаній до рішучих кроків пов’язана з викликами, що стоять сьогодні перед світовою автомобільною промисловістю, яка переходить до принципово нових технологій.