Французский автомобилестроительный альянс Renault-Nissan и американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведут переговоры о возможности слияния в некоторых областях и взаимодействия на паритетной основе. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Wall Street Journal.

По информации источников газеты, на переговорах, которые состоялись в воскресенье, обсуждаются различные варианты взаимодействия, в том числе в области развития технологии электрокаров, налаживании совместного выпуска автомобилей и совместимости конечного продукта.

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Стороны изучают целесообразность слияния на паритетных началах, которое приведет к образованию нового автогиганта с капитализацией в размере около $37 млрд и объемом производства около 9 млн легковых автомобилей и пикапов в год. Такое предприятие займет третье место в мире после немецкого концерна Volkswagen и японской Toyota, но обойдет американскую General Motors, уточнило издание.

Компании считают, что сделка может помочь им объединить финансовые и технологические ресурсы для более успешной конкуренции на быстро меняющемся мировом авторынке.

По данным источников издания, Renault и Fiat также обсуждают опцию обмена акциями. Однако такой вариант призван заложить основу для слияния на более позднем этапе.

Капитализация Fiat составляет $20 млрд, Renault – около $17 млрд. Готовность двух компаний к решительным шагам связана с вызовами, стоящими сегодня перед мировой автомобильной промышленностью, которая переходит к принципиально новым технологиям.