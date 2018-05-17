Компанія Рено має чим відповісти новим фургонам альянсу Пежо-Сітроен.

Яким буде наступник Kangoo, дає зрозуміти концепт Renault Frendzy, котрий французи показали ще 7 років тому у Франкфурті. У січні 2019 року він може втілитись у серійну модель.

Сподіватимемось, що серійний Kangoo збереже хоча б половину ефектності концепту. Frendzy був збудований на платформі електричного Kangoo Z. E. за дизайном Лоуренса Ван Дер Акена. Його назва обігрує слово friend та звучання абревіатури Z. E., котра позначає електричні моделі Рено.

Читайте також: Доступний кросовер Volkswagen показали вживу

Та електроприводу французи не обіцяють, виробник зробив ставку на “м’який гібрид”. Окрім нього у лінійці двигунів будуть бензиновий 1.3 (115-140 к.с.) та дизельний 1.5 (85-115 к.с.), котрі обладнано турбінами та поєднано з механікою або роботом EDC з подвійним зчепленням. За інформацією Рено, Kangoo 3 покоління матиме ту ж базу, що й сучасні Scenic та Espace.

Вибір обіцяють розширити “каблучками” з подовженою базою та 7-місним пасажирським салоном. Прем’єра моделі запланована на початок вересня, коли відбудеться авто-шоу у Парижі.

Фото: Концепт Renault Frendzy / Renault

Також цікаво: Концепт BMW iNEXT показує, що буде далі