Renault позбавила флагманський кросовер Koleos повного приводу – на європейському ринку відправлена у відставку остання дизельна версія з системою All Mode 4×4.

Актуальний Renault Koleos випускається понад шість років, а у 2019 році кросовер пережив рестайлінг. Тоді ж у європейську гаму додали модернізовані дизелі сімейства Blue dCi, але через посилення екостандартів та ставку на електрифікацію, скорочення моторної гами було неминучим.

Читайте також: Оновлений Renault Koleos 2023 виходить на ринок

Спочатку «молодший» турбодизель об’ємом 1,7 літра (150 к.ч.) замінили бензиновою «турбочетвіркою» 1.3 TCe (158 к.с.), а тепер настав час відставки 2,0-літрового 185-сильного дизеля. Разом з ним з гами зник варіатор X-Tronic та система повного приводу з муфтою у приводі задньої осі.

Хоча бестселером Renault кросовер Koleos не назвати, скоротивши лінійку автовиробник підвищив ціни на 1400 євро. Базова версія Evolution коштує у Франції від 45100 євро, а за топкомплектацію Initiale Paris потрібно викласти 49000 євро. Цікаво, що підігрів передніх сидінь, 19-дюймові легкосплавні диски та шкіряний салон дісталися лише найдорожчому Koleos.

За межами Європи у Renault Koleos залишиться версія з повним приводом. Наприклад, в Австралії ще можна купити кросовер з 4х4, бензиновим «атмосферником» 2.5 та варіатором. Однак повне припинення продажів Koleos не за горами, адже у 2023 році на зміну моделі прийде сімейний паркетник з трирядним салоном.