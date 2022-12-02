Поки що відомо про комплектації для ринку Австралії.

Renault оголосив про кілька оновлень для Koleos 2023 модельного року для Австралії, де є лідером продажів серед інших моделей французького бренду. Renault Koleos 2023 року пропонується в комплектаціях Life, Zen і Intens з переднім і повним приводом.

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За рекомендованою роздрібною ціною 37 000 австралійських доларів (24 885 доларів США) базова комплектація поставляється з новими 18-дюймовими легкосплавними дисками, хромованою окантовкою зовні, бічними дзеркалами з автоматичним складанням та датчиками паркування. Оббивка з тканини та шкірозамінника також включена, як і передні сидіння з регулюванням висоти, дзеркала з підсвічуванням та система попередження сліпих зон.

Оновлений Renault Koleos 2023 року до версії Zen отримає інші 18-дюймові колеса, світлодіодні ліхтарі заднього ходу, двері багажника з електроприводом, систему допомоги при паркуванні, пороги «Koleos», чорну шкіряну оббивку, 8,7-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та керування одним дотиком, відкидні задні сидіння. Ціна на середню специфікацію починається від 41 700 австралійських доларів (28 045 доларів США).

Найпопулярніший Intens можна придбати за ціною від 45 200 австралійських доларів (30 400 доларів США) із аудіосистемою Bose та шкіряною оббивкою Nappa.

Усі версії Koleos пропонуються з переднім приводом, а система повного приводу коштує 2500 австралійських доларів (1680 доларів США) для Zen і Intens. Усю родину приводить в рух той же 2,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун. Він розвиває 126 кВт (171 к.с. / 169 к.с.) при 6000 об/хв і 226 Нм крутного моменту при 4400 об/хв і працює разом із безступінчатою коробкою передач (CVT). Передньопривідні моделі можуть розганятися до 100 км/год за 9,5 секунди, а повнопривідні — за 9,8 секунди. Середня економія палива становить 8,1 л/100 км і 8,3 л/100 км відповідно.

В Україні Koleos 2022 року продається в двох комплектаціях – ZEN (від 1 057 000 грн) та Intence (від 1 206 100 грн), також доступна кредитна програма, за умовами якої ціна машини на 60 тисяч гривень менше.