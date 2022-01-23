Оновлений Renault Koleos вийшов на український ринок в бензиновій версії, і тепер він новий дешевше, аніж вживані екземпляри з дизельними двигунами. Розберемося, чому.

Не вірите? Переконайтесь самі: на найпопулярніших інтернет-майданчиках з продажу вживаних авто дизельні Renault Koleos 2019 - 2020 років випуску продають за 34 – 36 тисяч доларів, а нові – від 28,5 до 37,5 тисяч. Нонсенс? Але факт.

Дизельна історія завершилась

З часу появи на українському ринку у 2017 році нова генерація Renault Koleos продавалась лише з дизелями та повним приводом. Як флагман бренду він мав дуже багату комплектацію – зі шкіряним салоном, великим екраном та масою електронних помічників.



Після рестайлінгу 2019 року Koleos отримав більше сучасних опцій та трохи оновлену зовнішність, однак залишився з тим самим дизельним мотором на 177 к.с.

І лише в 2021 році в Україну приїхав варіант з бензиновим двигуном на 171 к.с. У нього два рівня комплектації, можливість моно- або повного приводу і дуже приємна ціна. За великий кросовер довжиною 4,6 метри в Renault просять від 676 900 грн при купівлі кредит, а це за курсом 28,4 грн за долар становить всього 23 800 доларів США! За повною ціною це буде 26 тисяч доларів. Та ж це теж вартість легкового хетчбека, а не кросовера!

28 200 доларів коштує повнопривідний варіант, а максимальна версія – 31 тисячу за повну вартість (в кредит на 80 тисяч грн дешевше). Одноплатформенний Nissan X-Trail з тим самим двигуном та повним приводом в схожій до мінімальної комплектації Renault коштує $ 30 350, а в максимальній – $ 37 500. Трохи менша за розмірами повнопривідна Mazda CX-5 з менш потужним 2-літровим мотором коштує $ 31 400, а загалом кросовери довжиною 4,6 метри з повним приводом оцінюються від 40 тисяч доларів.

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Достатньо навіть в базі

За рахунок чого тоді в Renault зекономили? Може встановили механічну коробку передач, сталеві диски, чи замість сучасного екрану – радіоприймач з монохромним дисплеєм? Зовсім ні. У мінімальній комплектації ZEN – передній чи повний привід, варіатор CVT, легкосплавні 18-дюймові диски коліс. Так, в "базі" нема шкіряного салону, але сидіння зі вставками з екошкіри, передні з підігрівом. Всі комплектації мають сучасну мультимедіа з USB, підтримкою Apple Car Play та Android й сенсорним екраном, от тільки в дешевшій комплектації він семидюймовий, а в дорожчій – на 8,7 дюйми. Будь-який Renault Koleos має повністю світлодіодні фари та задні ліхтарі (в дорожчій є функція динамічних показників повороту) та фірмову карту-ключ "вільні руки". Датчики паркування по периметру з камерою заднього огляду та контролем сліпих зон для ZEN – опції за 8 тисяч гривень, і це буде правильне вкладення коштів.

Деякі функції треба дозамовляти – навіть у максимальній версії INTENSE за доплату йдуть панорамний люк, шкіра наппа (звичайна чорна в цьому пакеті вже є) та аудіосистема Bose на 12 динаміків з сабвуфером. У нас на тесті була машина саме з такими опціями, а також найдорожчим кольором "чорний аметист", і навіть вона загалом не дотягнула до мільйона гривень (964 300 грн або 43 тисячі доларів).

Кольорові загадки

До речі, про колір. Renault Koleos фарбують у дуже цікаві кольори, який не знайдеш не лише на інших Renault, але й серед конкурентів. Наприклад, тестове авто в кольорі "чорний аметист" на перший погляд може здатись чорним. Але під певним кутом, або на сонці, чи коли посвітити ліхтариком, то виявиться, що він ближче до фіолетового. Інший цікавий колір – "червоний сандал". Він нібито бордовий, чи темно-червоний, але залежно від освітлення може бути від червоного до майже чорного. Так званий "сірий марс" – це глибокий сірий металік, а "біла перлина" – перламутровий білий.

Загалом Renault Koleos має яскравий дизайн. В ньому впізнається фірмовий стиль Renault, але за рахунок розмірів та кількох дизайнерських штрихів він виглядає дорожче своїх "родичів". Величезна решітка радіатора, характерний "світловий підпис", який робить машину візуально ширшою, хромовані вставки по кузову та з'єднані задні ліхтарі – все це зроблено гармонійно та додає шику. Оновлення минулого року слабо помітне зовні, бо стосується кількох деталей бампера та фар. Але машина не зустрічається часто в потоці, тож досі виглядає свіжо та неординарно.

В салоні все зроблено сучасно та стильно. А в максимальній версії ще й маса корисних опцій. Так, треба звикнути до "реновського" керування мультимедійною системою під кермом та вертикального екрана, в якому камера заднього виду транслюється лише на його половину. Але в салоні зручно! Великі крісла з розвинутою поперековою та плечевою підтримкою та подовженням підтримки колін, з підігрівом та вентиляцією, масажем сидіння водія з електрорегулюванням, яке відсувається при виході з машини, підігрів керма. Підстаканників аж чотири різного розміру, вони можуть підігріватися чи охолоджуватись, широкий підлокітник з великим об'ємом під ним, електронне стоянкове гальмо та навіть ручки між пасажирами на торпедо, які зазвичай встановлюють у позашляховиків.

Другий ряд теж дуже просторий, у пасажирів є не лише два власних роз'єми USB, але й підігрів сидінь, низенький тунель посередині, а також можливість регулювання потоку повітря.

Панель приладів цифрова посередині, її колір та форму можна змінювати в залежності від налаштувань користувача. Тобто один водій може вибрати великий тахометр посередині, інший – спідометр. При цьому для кожного водія система буде пам'ятати не лише настроювання, але й приєднувати його власний смартфон. Дуже зручно, коли автомобілем користується кілька людей у сім'ї.

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Багажник величезний – об'ємом 505 літрів, але не має жодних "підпільних" схованок. Під підлогою – повноцінна запаска та сабвуфер, захований у диск (якщо замовлена аудіосистема Bose). Спинки сидінь можна скласти з багажника – за допомогою важелів. Багажник відчиняється за допомогою електроприводу.

Старий знайомий

Головна відмінність цього Renault Koleos від тих, які поставлялися в Україну раніше – двигун. Якщо раніше можна було купити авто лише з дизелем, то зараз – виключно з бензиновим двигуном. Це 2,5-літровий атмосферний мотор Nissan QR25, який відомий нам за моделлю X-Trail та його американським братом-близнюком Rogue. Він розвиває 171 к.с. та 230 Нм крутного моменту. Надійність та простота конструкції доведена часом, а можливість встановлення ГБО 4-го покоління – ще й зекономить масу коштів при великих пробігах.

Втім, зважаючи на нинішнє співвідношення вартості бензину та газу ГБО ставити необов'язково – витрата пального для кросовера досить помірна і майже співпадає з заводськими даними. Так, за умов київського трафіку у місті витрата становить близько 10 – 11 літрів на сотню в місті та 8,1 – 9,3 л – на трасі при середній швидкості 120 км на годину.

Варіатор X-Tronic теж давно відомий, він ставиться на інші моделі альянсу Renault-Nissan. Перевірені агрегати – це величезний плюс, адже вони не вимагатимуть до себе уваги принаймні перших 100 тисяч кілометрів.

На ходу звук мотору відчутний, але більше завдяки саме роботі варіатора. Розгін не вражає, але автомобіль досить жвавий – "сотню" бере менш, ніж за десять секунд. Під час звичної їзди варіатор тримає оберти на середньому рівні, а от коли треба розігнатись – педаль в підлогу і віртуальні перемикання будуть відчутні у більш високому діапазоні. Щоправда, і звук відповідний. Самостійно можна "перемикати" передачі за допомогою важеля коробки передач. Це може знадобитись під час обгонів або на бездоріжжі. А в штатних режимах трансмісія працює бездоганно, плавно та передбачувано.

Звук вітру з'являється на швидкості більше 120 км на годину, але він не напружує. А от пасажири другого ряду відчувають шум більше – вони не завжди чують, що говорить водій на швидкості.

Підвіска дозволяє не перейматися рівністю доріг, вона спрацьовує м'яко, хоча й не зовсім безшумно. Завдяки високому кліренсу в 21 см можна не остерігатися як високих бордюрів, так і глибоких ям. Звичайно, на високих швидкостях проходити повороти не варто, автомобіль відчутно нахиляється. А при різкому гальмуванні – ще й "клює носом". Але для чого на сімейному авто ці різкі маневри? Він створений не для цього. А з комфортом перевезти чотирьох-п'ять людей навіть на дуже далекі відстані – так, без проблем.

Повнопривідна версія надає можливість їздити не лише в автоматичному режимі, але й примусово блокувати міжосьовий диференціал. Тоді крутний момент буде передаватись на дві осі майже порівну. До речі, його розподіл видно на панелі приладів постійно. Адже навіть на асфальтовій дорозі при рушанні з місця чи на мокрій поверхні ти бачиш, коли підключаються задні колеса та на який відсоток вони допомагають переднім.

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Недооцінений

Виходячи з оснащення та цін, оновлений Renault Koleos з бензиновим двигуном приємно здивував співвідношенням ціни та якості. Преміальний вигляд зовні та зручний просторий салон, надійний двигун та велика кількість сучасних опцій за ціну легкового хетчбека – такий якостей на ринку ще треба пошукати.

Цей кросовер з легкістю конкурує навіть з американськими "битками" – адже він має краще оснащення та аналогічну ціну. А ще – це нове авто, з сучасним обладнанням, пристосованим для України. Він надійний, бо зроблений на корейському заводі Renault-Samsung, має привабливу зовнішність та гендерно універсальний – однаково підходить як чоловікам, так і жінкам. Тому саме у бензиновому виконанні він має шанс на українському ринку отримати "друге життя". Тим більше, що при купівлі в кредит за програмою "Рено Бонус" він дешевший аж на 80 тисяч гривень порівняно з повною вартістю.

Сергій Матусяк, фото автора.