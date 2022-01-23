Обновленный Renault Koleos вышел на украинский рынок в бензиновой версии, и теперь он новый дешевле, чем подержанные экземпляры с дизельными двигателями. Разберемся, почему.

Не верите? Убедитесь сами: на популярных интернет-площадках по продаже подержанных авто дизельные Renault Koleos 2019 – 2020 годов выпуска продают за 34 – 36 тысяч долларов, а новые – от 28,5 до 37,5 тысяч. Нонсенс? Но факт.

Дизельная история завершилась

Со времени появления на украинском рынке в 2017 году Новая генерация Renault Koleos продавалась только с дизелями и полным приводом. Как флагман бренда он имел очень богатую комплектацию – с кожаным салоном, большим экраном и массой электронных помощников.

После рестайлинга 2019 года Koleos получил больше современных опций и немного обновленную внешность, однако остался с тем же дизельным мотором на 177 л.с.

И лишь в 2021 году в Украину приехал вариант с бензиновым двигателем на 171 л.с. у него два уровня комплектации, возможность моно- или полного привода и очень приятная цена. За большой кроссовер длиной 4,6 метра в Renault просят от 676 900 грн при покупке кредит, а это по курсу 28,4 грн за доллар составляет всего 23 800 долларов США! По полной цене это будет 26 тысяч долларов. Да ведь это тоже стоимость легкового хэтчбека, а не кроссовера!

28 200 долларов стоит полноприводный вариант, а максимальная версия – 31 тысячу за полную стоимость (в кредит на 80 тысяч грн дешевле). Одноплатформенный Nissan X-Trail с тем же двигателем и полным приводом в похожей к минимальной комплектации Renault стоит $ 30 350, а в максимальной – $ 37 500. Чуть меньше по размерам полноприводная Mazda CX-5 уменьши мощным 2-литровым мотором стоит $ 31 400, а всего кроссоверы длиной 4,6 метра с полным приводом оцениваются от 40 тысяч долларов.

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Достаточно даже в базе

За счет чего тогда в Renault сэкономили? Может установили механическую коробку передач, стальные диски, или вместо современного экрана-радиоприемник с монохромным дисплеем? Ничуть не бывало. В минимальной комплектации ZEN – передний или полный привод, вариатор CVT, легкосплавные 18-дюймовые диски колес. Так, в "базе" нет кожаного салона, но сиденья со вставками из экокожи, передние с подогревом. Все комплектации имеют современную мультимедиа с USB, поддержкой Apple Car Play и Android и сенсорным экраном, вот только в более дешевой комплектации он семидюймовый, а в более дорогой – на 8,7 дюйма. Любое Renault Koleos имеет полностью светодиодные фары и задние фонари (в более дорогой есть функция динамических показателей поворота) и фирменную карту-ключ "свободные руки". Датчики парковки по периметру с камерой заднего вида и контролем слепых зон для ZEN – опции за 8 тысяч гривен, и это будет правильное вложение средств.

Некоторые функции надо дозаказывать – даже в максимальной версии INTENSE за доплату идут панорамный люк, кожа наппа (обычная черная в этом пакете уже есть) и аудиосистема Bose на 12 динамиков с сабвуфером. У нас на тесте была машина именно с такими опциями, а также самым дорогим цветом "черный аметист", и даже она в целом не дотянула до миллиона гривен (964 300 грн или 43 тысячи долларов).

Цветные загадки

Кстати, о цвете. Renault Koleos красят в очень интересные цвета, который не найдешь не только на других Renault, но и среди конкурентов. Например, тестовое авто в цвете "черный аметист" на первый взгляд может показаться черным. Но под определенным углом, или на солнце, или когда посветить фонариком, то окажется, что он ближе к фиолетовому. Другой интересный цвет – "красный сандал". Он якобы бордовый или темно-красный, но в зависимости от освещения может быть от красного до почти черного. Так называемый "серый марс" – это глубокий серый металлик, а "белая жемчужина" – перламутровый белый.

В целом Renault Koleos имеет яркий дизайн. В нем узнается фирменный стиль Renault, но за счет размеров и нескольких дизайнерских штрихов он выглядит дороже своих "родственников". Огромная решетка радиатора, характерная "световая подпись", которая делает машину визуально шире, хромированные вставки по кузову и Соединенные задние фонари – все это сделано гармонично и добавляет шика. Обновление прошлого года слабо заметно внешне, потому что касается нескольких деталей бампера и фар. Но машина не встречается часто в потоке, поэтому до сих пор выглядит свежо и неординарно.

В салоне все сделано современно и стильно. А в максимальной версии еще и масса полезных опций. Так, надо привыкнуть к "реновскому" управлению мультимедийной системой под рулем и вертикальному экрану, в котором камера заднего вида транслируется лишь на его половину. Но в салоне удобно! Большие кресла с развитой поясничной и плечевой поддержкой и удлинением поддержки колен, с подогревом и вентиляцией, массажем сиденья водителя с электрорегулировкой, которое отодвигается при выходе из машины, подогрев руля. Подстаканников аж четыре разного размера, они могут подогреваться или охлаждаться, широкий подлокотник с большим объемом под ним, электронный стояночный тормоз и даже ручки между пассажирами на торпедо, которые обычно устанавливают у внедорожников.

Второй ряд тоже очень просторный, у пассажиров есть не только два собственных разъема USB, но и подогрев сидений, низенький тоннель посередине, а также возможность регулировки потока воздуха.

Панель приборов цифровая посередине, ее цвет и форму можно менять в зависимости от настроек пользователя. То есть один водитель может выбрать большой тахометр посередине, другой – спидометр. При этом для каждого водителя система будет помнить не только настройку, но и присоединять его собственный смартфон. Очень удобно, когда автомобилем пользуется несколько человек в семье.

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Багажник огромный – объемом 505 литров, но не имеет никаких "подпольных" тайников. Под полом – полноценная запаска и сабвуфер, спрятанный в диск (если заказана аудиосистема Bose). Спинки сидений можно сложить из багажника – с помощью рычагов. Багажник открывается с помощью электропривода и дистанционно – проведением ноги под бампером (опция). Среди других приятных опций – автоматический парковщик и огромный панорамный люк.

Старый знакомый

Главное отличие этого Renault Koleos от тех, которые поставлялись в Украину раньше – двигатель. Если раньше можно было купить авто только с дизелем, то сейчас – исключительно с бензиновым двигателем. Это 2,5-литровый атмосферный мотор Nissan QR25, который известен нам по модели X-Trail и его американским братом-близнецом Rogue. Он развивает 171 л. с. и 230 Нм крутящего момента. Надежность и простота конструкции доказана временем, а возможность установки ГБО 4-го поколения – еще и сэкономит массу средств при больших пробегах.

Впрочем, учитывая нынешнее соотношение стоимости бензина и газа ГБО ставить необязательно – расход топлива для кроссовера достаточно умеренная и почти совпадает с заводскими данными. Так, по условиям киевского трафика в городе расход составляет около 10 – 11 литров на сотню в городе и 8,1 – 9,3 л – на трассе при средней скорости 120 км в час.

Вариатор X-Tronic тоже давно известен, он ставится на другие модели альянса Renault-Nissan. Проверенные агрегаты-это огромный плюс, ведь они не потребуют к себе внимания по крайней мере первых 100 тысяч километров.

На ходу звук мотора ощутим, но больше благодаря именно работе вариатора. Разгон не впечатляет, но автомобиль довольно резвый – "сотню" берет менее, чем за десять секунд. Во время обычной езды вариатор держит обороты на среднем уровне, а вот когда надо разогнаться – педаль в пол и виртуальные переключения будут ощутимы в более высоком диапазоне. Правда, и звук соответствующий. Самостоятельно можно "переключать" передачи с помощью рычага коробки передач. Это может понадобиться во время обгонов или на бездорожье. А в штатных режимах трансмиссия работает безупречно, плавно и предсказуемо.

Звук ветра появляется на скорости более 120 км в час, но он не напрягает. А вот пассажиры второго ряда чувствуют шум больше – они не всегда слышат, что говорит водитель на скорости.

Подвеска позволяет не проникаться ровностью дорог, она срабатывает мягко, хотя и не совсем бесшумно. Благодаря высокому клиренсу в 21 см можно не остерегаться как высоких бордюров, так и глубоких ям. Конечно, на высоких скоростях проходить повороты не стоит, автомобиль ощутимо кренится. А при резком торможении – еще и "клюет носом". Но для чего на семейном авто эти резкие маневры? Он создан не для этого. А с комфортом перевезти четырех-пять человек даже на очень дальние расстояния – да, без проблем.

Полноприводная версия предоставляет возможность ездить не только в автоматическом режиме, но и принудительно блокировать межосевой дифференциал. Тогда крутящий момент будет передаваться на две оси почти поровну. Кстати, его распределение видно на панели приборов постоянно. Ведь даже на асфальтовой дороге при трогании с места на мокрой поверхности ты видишь, когда подключаются задние колеса и на какой процент они помогают передним.

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Недооцененный

Исходя из оснащения и цен, обновленный Renault Koleos с бензиновым двигателем приятно удивил соотношением цены и качества. Премиальный вид снаружи и удобный просторный салон, надежный двигатель и большое количество современных опций за цену легкового хэтчбека – такой качеств на рынке еще надо поискать.

Этот кроссовер с легкостью конкурирует даже с американскими "битками" – ведь он имеет лучшее оснащение и аналогичную цену. А еще – это новое авто, с современным оборудованием, приспособленным для Украины. Он надежен, потому что сделан на корейском заводе Renault-Samsung, имеет привлекательную внешность и гендерно универсален – одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам. Поэтому именно в бензиновом исполнении он имеет шанс на украинском рынке получить "вторую жизнь". Тем более, что при покупке в кредит по программе "Рено Бонус" он дешевле аж на 80 тысяч гривен по сравнению с полной стоимостью.

Сергей Матусяк, фото автора.